SKUTT HER: Da politiet ransaket eiendommen til Janne Jemtland, fant de blodspor og ektemannen hennes ble pågrepet. I dag bekreftet politiet at hun ble skutt i hodet like etter at ekteparet kom hjem fra en fest.

Janne Jemtland-drapet: Slik løste politiet telefongåten

Publisert: 24.05.18 05:28

HAMAR (VG) De første undersøkelsene gjort opp mot Janne Jemtlands telefon, skapte forvirring hos politiet. Men etter nye og grundigere tester, falt brikkene på plass.

Under en pressekonferanse på Hamar politistasjon onsdag informerte politiet om nye detaljer fra etterforskningen av drapet på Janne Jemtland, hvor hennes ektemann er siktet og nekter straffskyld.

Til VG opplyser politiet, ved etterforskningsleder Trond Blikstad og politiadvokat Andre van der Eynden, hvor avgjørende undersøkelser opp mot Janne Jemtlands telefon var for løse den utfordrende drapssaken, som lenge var betegnet som en savnetsak.

Tok seg ikke til fots

Ektemannen skal ifølge politiet ha ødelagt Janne Jemtlands telefon i Brumunddal sentrum, etter at han skal ha skutt ektefellen i hodet hjemme på gårdsplassen i Veldre, noe han selv beskriver som et uhell.

Skuddet falt ikke lenge etter at de kom hjem fra en bygdelagsfest natt til 29. desember i fjor, ifølge politiet.

Etter at skuddet falt mener politiet at ektemannen begynte å fjerne bevis.

Selv om mobiltelefonen ikke er fysisk funnet, har den vært sentral i politiets etterforskning helt fra starten av. 29. desember i fjor, klokken 5.50, viser signaler fra en basestasjon i Brumunddal sentrum aktivitet på Janne Jemtlands mobiltelefon.

Basestasjonen dekker begge stedene hvor politiet fant blodspor fra Janne Jemtland 4. og 6. januar.

VG-SPESIAL: Les tidslinjen i Janne-saken

Politiadvokat André van der Eynden forklarer onsdag at de første undersøkelsene av telefonen tydet på at Janne kunne ha tatt seg til fots hjemmefra og ned til Brumunddal.

Både etterforskningsleder Blikstad og van der Eynden svarer bekreftende på at det skapte en viss forvirring at de første undersøkelsene gjort opp mot Jannes telefon, tydet på at Janne kunne ha spasert de nærmere 12 kilometerne fra hjemmet i Veldre og ned til Brumunddal sentrum.

Deretter ble det gjennomført mer nøye undersøkelser, med teknikere fra Telenor ute i felt. De nye undersøkelsene bygget opp under at Janne måtte ha blitt fraktet i bil ned til sentrum - og at teorien om at hun hadde gått 12 kilometer til fots, var feil.

– Mobilen var fraktet mye fortere fra bopel og ned til sentrum enn vi først trodde, sier Blikstad.

– Undersøkelsene viste også at hun hadde befunnet seg oppe på bopel i et lengre tidsrom enn vi først antok. Det var nettopp disse undersøkelsene som ledet til tredjemannsransakingen. Det ble skjellig grunn til å tro at noe hadde skjedd der oppe, sier van der Eynden.

En tredjemannsransaking er en ransaking som gjennomføres et annet sted enn hos den mistenkte eller siktede i en straffesak.

Mobilspor ledet til blodspor

Ifølge politiadvokaten gjorde politiet undersøkelser på eiendommen til ekteparet tre til fire ganger før de fikk nye svar på telefonundersøkelsene, men under tredjemannsransakingen 12. januar fant de flere blodspor som videre førte til at mannen ble pågrepet og siktet for drapet.

Dagen etter fant dykkere Janne Jemtland i Glomma, etter at ektemannen i politiavhør hadde sagt at han senket kona ned i elven ved Eid bru.

– Det er brukt vekt for å holde kroppen nede. Det er brukt et batteri, sier van der Eynden.

Politiadvokaten betegner den innledende etterforskningen av saken som utfordrende.

– Vi fant de sporene vi gjorde, og vi gjorde ekstremt mye etterforskning opp mot ulike teorier. Mobilen ledet oss til tredjemannsransaking – og videre til blodsporene som førte til pågripelsen, forklarer van der Eynden.

Spor i kjøretøy

På søndag meldte VG at selv om Janne ble påført et dødelig skudd i hodet, skal dødsårsaken være drukning, ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten.

Spørsmål om dødsårsak vil ikke politiet kommentere før den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

Politiet opplyste også på pressekonferansen at de 8. mai fant håndvåpenet ektemannen skal ha brukt, og at det var han som påviste stedet i avhør. Magasin ble funnet samme sted, i turområdet Vangsåsen øst for Brumunddal.

Politiet opplyste også at de mener at ektemannen, etter å ha skutt Janne Jemtland, samlet snø med blod i fra gårdsplassen hjemme og at Janne Jemtlands kropp og mobiltelefon ble tatt med i et kjøretøy.

– Det er snø med blod i fra gårdsplassen politiet mener er opphavet til de to blodsporfunnene som gjøres nede i Brumunddal, i mer sentrale områder av Brumunddal, sier Lillehovde van der Eynden.

I den innledende etterforskningen beslagla politiet alle kjøretøyene ektemannen disponerte. Politiadvokat van der Eynden bekrefter at det er gjort funn i kjøretøy som støtter opp under teorien om at mannen fraktet blodspor fra eiendommen og ned til Brumunddal sentrum.