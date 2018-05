VANT: Arild Hermstad er MDGs nye mannlige talsperson. Foto: Trond Solberg

Dette er MDGs nye mannlige talsperson

Publisert: 12.05.18 16:56 Oppdatert: 12.05.18 17:23

INNENRIKS 2018-05-12T14:56:39Z

FORNEBU (VG) Arild Hermstad tar over stafettpinnen fra Rasmus Hansson, som slutter som mannlig talsperson i MDG. Det stemte partiets landsmøte for lørdag.

MDGs valgkomité Instilte Arild Hermstad (51), tidligere leder av Fremtiden i våre hender, enstemmig som sin kandidat til topp-vervet. Han vant valget, med 139 mot 67 stemmer.

– Det er min jobb å få enda flere frem og opp i dette partiet, vi skal by på oss selv, sa han etter at valgresultatet var klart, og lovet at MDG skal være mer av seg selv.

Motkandidat en, skånsk-iranske Farid Shariati (31) fra Finnmark, tapte valget. Han ville jobbe for et retningsvalg , og ta MDG mot et bredere, grønt folkeparti.

– Nå er dert viktig at vi alle minner om at vi er i samme båt. Jeg kommer, som jeg alltid har gjort, til å gjøre alt jeg kan for å spille våre ledere gode. Vi er best når vi står sammen og løfter hverandre opp, sa Shariati fra scenen da det ble klart at han hadde tapt.

Une Aina Bastholm ble gjenvalgt til partiets kvinnelige talsperson ved akklamasjon, og stilte uten motkandidater.

Veivalg

Hermstad har sagt til VG at han mener MDG ikke er modent for å gå så bredt ut som Shariati vil enda, og at MDG heller bør fortsette å bruke miljøsaken som et kubein for å få gjennomslag i politikken. I begrunnelsen for innstillingen av Hermstad, la valgkomitéen vekt på at han har en tydelig miljøprofil, og kan holde fokus på kjernesakene.

– Arild er ikke bare en politiker og formidler, men også en organisasjonsbygger, motivator og en leder, sa Kim Zimmer i valgkomiteen til salen i innspurten.

Utfordrer Farid Shariati flyttet til Sverige som asylsøker som treåring. Alenepappaen bodde i Skåne før han flyttet til Finnmark i 2008, der han har vært med på å stifte MDGs lokallag.

– Jeg vil fronte MDG i hele landet. Jeg har bred erfaring og forstår folk, sa han i sin apell før valget.

– Skal vi kun gjøre mer av det vi allerede gjør, eller skal vi gjøre noe nytt, noe bredere, kapre nye velgere? Jeg vil, jeg kan, dere velger retningen, avsluttet han.

Delt støtte

Begge kandidatene fikk lidenskapelige støttetaler fra delegatene på landsmøtet før avstemningen.

– Med Arild så velger vi ikke bare en leder, vi velger en som kan bygge en grasrotorganisasjon med hundrevis av sterke ledere over hele landet, sa Ingrid Liland i Sentralstyret.

– Vi skal velge Arild fordi vi vil forandre de politiske debattene, for å skape et annet Norge. Gjør oss enda mer til oss selv, stem Arild.

Hanna Lisa Matt fra MDG i Buskerud, som støttet Shariati, manet til å ta det veivalget som han snakker om at han vil ta.

– Valget står mellom establishment, og det dette partiet er til for: Å ta sats. Ikke i morgen, eller i dag. Derfor foreslår jeg Farid, sa hun til salen.

Matt kalte norsk politikk en koseklubb, som trenger en kandidat til å bryte lydmuren.

– Lederen vår trenger en unik skattekiste av erfaringer. Den har Farid.