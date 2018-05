INGEN STREIK: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med Anders Kvam (Akademikerne), Egil Andre Aas (LO Stat), Petter Aaslestad (Unio stat) og Pål Arnesen (YS Stat) bak. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Statsoppgjøret: Dette er avtalen

Publisert: 24.05.18 19:19

Over 16 timer ble den potensielle storstreiken i staten avverget, etter å ha meglet hos Riksmekleren siden midnatt onsdag.

YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne har alle kommet til enighet med staten i forbindelse med tariffoppgjøret, og avverger dermed storstreik.

Oppgjøret har vært særlig langvarig på grunn av uenigheter i hvordan lønnsøkningen på 2,8 prosent skal fordeles. LO, YS og Unio brøt forhandlingene etter at staten ville gi det organisasjonene mente var en for stor andel av potten til lokale forhandlinger.

Staten har to avtaler, en for LO, YS og Unio, og en for Akademikerne. For LO Stat, YS Stat og Unio innebærer avtalen at 50 prosent av tilleggene skal fordeles sentralt, og 50 prosent i lokale forhandlinger. For Akademikerne skal hele potten fordeles lokalt.

– Den lokale pottens andel av totalrammen er fortsatt større enn vi ønsker oss. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier leder i LO Stat, Egil André Aas.

Resultatet for LO-medlemmer Totalrammen er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai.

Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.

Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år.

Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge.

For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000).

Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019. Kilde: LO Stat

Fornøyde

– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat i en pressemelding.

I detalj innebærer avtalen for YS-medlemmer et generelt lønnstillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47, og et prosenttillegg på 1,25 for trinn 48 og over.

YS Stat får også gjennomslag for øke pensjonsgrunnlaget på en større andel av variable lønnstillegg, til 66.000. I tillegg kommer en økning i ukvemstillegg.

Til sammen fyller det rammen på 2,8 prosent lønnsøkning i år, står det i pressemeldingen.

– God økonomisk uttelling

Forhandlingsleder i Akademikerne, Anders Kvam, sier at organisasjonen har fått god økonomisk uttelling i oppgjøret.

– Vi har i tillegg blitt enige om et forenklet lønnssystem som lønner seg for våre medlemmer, ivaretar virksomhetenes behov for akademisk kompetanse, sier Kvam.

Akademikerne går fra 39 ulike lønnsrammer til én felles lønnsstige. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) kaller løsningen «en historisk modernisering» overfor NTB.

Dette er nytt for Akademikerne • Nyansatte akademikere i rekrutteringsstillinger får bedre betingelser. Akademikertillegget heves til kr 449 400. • Flere akademikere får automatiske ansiennitetsopprykk. Ansatte som pr. 30. april var innplassert i lønnsrammer overføres til én ny lønnsstige, og sikrer den ansatte et ansiennitetstillegg på 1,1 prosent av egen lønn hvert år i ti år fra du ble tilsatt i stillingen. Stipendiater sikres en årlig lønnsvekst på tre prosent. • Lokal lønnspolitikk blir viktigere. Den skal være skriftlig nedfelt og kjent blant de ansatte. Arbeidsgiver skal tilby arbeidstager en årlig lønnssamtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstager i fellesskap diskutere hvordan arbeidstager kan oppnå bedre lønnsutvikling. • Økt anledning til å bruke profesjonsutdanning som stillingskode. Dette gjelder psykologer, leger og tannleger. • Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til kr 2 millioner. • Alle stillinger i Akademikernes avtale er unormerte. Kilde: Akademikerne.no

– Totalt sett er dette en avtale vi alle kan si oss godt fornøyde med, og at vi unngår streik med de konsekvenser det har for mange berørte, sier Mæland til frifagbevegelse.no

Medlemmer i Akademikerne som omfattes av denne ordningen får med dette 1,1 prosent årlig lønnsvekst.

Det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018, som innebærer reallønnsvekst for Akademikernes medlemmer.

– Ikke helt i mål

Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio Stat, sier det har vært en krevende megling, men at de er fornøyd med det endelige resultatet.

– Et viktig punkt for Unio har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom vi ikke helt i mål, men en økning fra 56.000 til 66.000 vil likevel bety en god del for mange av våre medlemmer, sier Aaslestad.

Partene ble også enige om at arbeidet med et nytt lønnssystem skal behandles før mellomoppgjøret i 2019.

