DREPT: Rumenske Galina Sandeva ble drept på Bispekaia 16. desember 2015. Onsdag starter ankesaken mot en 27 år gammel mann som i tingretten ble dømt til 18 år fengsel for drapet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tvil om tilregnelighet sentralt i ankesaken etter drapet på Galina Sandeva

NTB

Publisert: 21.05.18 11:25 Oppdatert: 21.05.18 12:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-21T09:25:39Z

Før ankesaken starter mot 27-åringen som ble dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva, er det er oppstått ny tvil om den tiltaltes tilregnelighet.

Den tiltalte mannen fra Hamar ble i Oslo tingrett i april i fjor kjent skyldig i å ha drept den prostituerte rumenske kvinnen med 30 knivstikk. Dommen på 18 års fengsel ble anket på stedet.

Ankesaken mot 27-åringen skulle etter planen ha startet i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor, men måtte utsettes av personlige årsaker hos en av partene i saken. Siden den gang har det imidlertid oppstått betydelig tvil om den tiltaltes tilregnelighet, noe som nå vil bli et sentralt tema under ankesaken som starter onsdag.

Fram og tilbake

– Den tiltaltes behandler i fengselet oppfattet ham som psykotisk og på den bakgrunn ble de opprinnelig rettsoppnevnte sakkyndige bedt om å avgi en tilleggsuttalelse hvor de begge konkluderte med at tiltalte hadde vært psykotisk på gjerningsøyeblikket, forteller aktor Andreas Schei til NTB.

I tingretten fant psykiater Helge Haugerud og psykolog Bjørn Solbakken at 27-åringen ikke led av noen alvorlig psykisk sykdom. Den nye konklusjonen som sa det motsatte ble derimot møtt med kritikk fra Den rettsmedisinske kommisjon som ba de sakkyndige om å avgi nok en tilleggsuttalelse.

-I den nye tilleggsuttalelsen er det slik at den ene av de sakkyndige under tvil går tilbake til den opprinnelige konklusjonen om at tiltalte er tilregnelig, mens den andre fremdeles mener 27-åringen er psykotisk, sier statsadvokat Schei videre.

Varulv

Drapet skjedde inne i bilen til Galina Sandeva på Bispekaia i Oslo om kvelden 16. desember 2015. Først etter et døgn ble den 28 år gamle kvinnen funnet, og det skulle gå over to uker før den tiltalte ble pågrepet i saken den 4. januar 2016.

Under den første rettssaken mente 27-åringen at drapet hadde skjedd i nødverge da han, etter å ha blitt uenig med Sandeva om prisen på seksuelle tjenester, fryktet hun ville skade ham. Dette trodde imidlertid ikke Oslo tingrett på og så helt bort fra mannens forklaring. En opplysning som også ble gjenstand for mye oppmerksomhet før rettssaken i tingretten var opplysningen om at 27-åringen dagen før drapet hadde snakket med en venn om at man kunne bli til en varulv ved å drepe et annet menneske.

– Tilregnelighet kommer til å bli et større tema under ankesaken. Saken har nå vært vurdert av Riksadvokaten og påtalemyndighetens vurdering så langt er at vi skal opprettholde vår påstand om straff, sier Schei.

Grenseland

– Jeg tror vi er litt i grenseland her og vi må gjøre vårt beste for å belyse dette for lagmannsretten, sier statsadvokaten videre som også forklarer at den tiltalte nå blir behandlet med antipsykotiske legemidler.

Ankesaken er berammet til å vare i 11 rettsdager. Ettersom saken opprinnelig var berammet før jul skal rettsforhandlingene gå for en lagrette. Det betyr at det er en jury som skal avgjøre om den 27 år gamle mannen kan dømmes som skyldig eller om han heller skal kjennes utilregnelig og bør overføres til tvungent psykisk helsevern.

Også den tiltaltes forsvarer har tidligere kommentert spørsmålet om klientens psykiske tilstand.

– Han har aldri nektet drapshandlingen. Hovedtemaet er om han var tilregnelig, sier 27-åringens forsvarer, advokat Joar Berg Henjum til NTB.

I påvente av ankesaken sitter den tiltalte i fengsel. Så vil domstolen avgjøre om han heller bør plasseres i et sykehus fordi han ikke kan kjennes skyldig for drapet.

Denne artikkelen handler om Drap

Krim