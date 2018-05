ILLUSTRASJONSFOTO: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Foreldre mot bemanningsnorm tar barna ut i streik

NTB

Publisert: 31.05.18 06:27

INNENRIKS 2018-05-31T04:27:18Z

Foreldre over hele landet tar fredag barna sine ut i streik fordi de mener bemanningsnormen i barnehagene er for dårlig.

– Ingen barn tar skade av en fridag med foreldrene for å oppleve demokrati og medborgerskap i praksis. Jeg synes det er fint at min datter på tre år får se at man ikke trenger å akseptere alle regler og at det er lov å protestere, sier Caroline Marita Omberg til Dagsavisen. Hun er en av initiativtakerne bak Facebook-gruppa «Foreldreopprøret 2018».

Den nye bemanningsnormen blir vedtatt i Stortinget torsdag og går ut på at det maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august 2018. Men regjeringen har ikke satt av ekstra penger til dette i revidert nasjonalbudsjett.

27.000 foreldre har skrevet under på et opprop til stortingspolitikerne hvor de gjør det klart at normen ikke holder mål. De mener blant annet at minimumskravet til bemanning må gjelde hele dagen.

– Om regjeringen vil at foreldre skal jobbe fulltid og levere barna i barnehage allerede fra 12 måneders alder, da må vi vite at det er nok kompetente ansatte i barnehagen hele dagen, sier Omberg.

Også flere ordførere reagerer på den nye bemanningsnormen. For to uker siden skrev mer enn 100 ordførere under på et opprop adressert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) hvor de krever fullfinansiering av den nye ordningen, og skriver at den truer målet om full barnehagedekning.