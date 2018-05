I dag kan han slå verdensrekorden

Han trenger bare litt mer vind enn hva værmeldingen har lovet. Får han det, seiler Magne Klann i dag inn i Guinness rekordbok, som den som har seilt lengst i jolle. Og enda har han bare seilt en tredjedel av det han skal.

Norge er langt. Det har Magne Klann fått erfare. 25. april la han ut fra Skarvåg, verdens nordligste fiskevær. Målet er Lindesnes. Når han kommer dit, vil han være den første som har seilt hele kysten av Norge i en åpen liten jolle.

Og allerede i dag, etter å ha seilt en tredjedel av strekningen, blir han verdensrekordholder. Da han la til kai i Bodø i går, hadde han seilt 756 kilometer. Verdensrekorden er på 798,04 kilometer – og det må sies at den ble seilt i det lune Middelhavet utenfor Kroatia.

Det gjenstår knappe 40 kilometer – 22 nautiske mil. Det bekymrer Klann, for vinden er ikke på hans side. I går seilte han 21 nautiske mil. Og været i dag er meldt til å være det samme som i går.

Harry Potter-monster

Du som har fulgt Klanns ferd på VG , vet at det har vært ferd nær elementene. Spesielt de første dagene langs Finnmarkskysten var ekstra spennende, forteller Klann.

– Den første dagen måtte jeg seile 25 nautiske mil for å finne et trygt sted å gå i land. Dagen begynte med tre timer vindstille. Klokken halv tolv på natten fikk jeg karret meg i land et sted jeg ikke hadde merket av på kartet. Når du tror det er en time til du er framme, og så dør vinden ... jeg var ikke redd, men i hvert fall fortvilet.

Det var også den dagen han møtte finnhval. Langt unna så han blåsten fra hvalen.

– Plutselig hørte jeg en hval trekke pusten rett ved siden av meg. Jeg skvatt så jeg trodde jeg skulle falle ut av båten. Det var et drønn av et innpust som var annerledes alt annet jeg har hørt. Det var som å høre et monster fra en av Harry Potter-filmene. Det er mektige dyr.

Stiv kuling, men helst ikke mer

Han har også fått oppleve vinterværet i Nord-Norge . I tre dager lå han værfast.

– Dårlig vær kommer brått i Nord-Norge, og det er jeg oppmerksom på. Jeg er veldig nøye på å sjekke værmeldingen. Sikkerhet på sjøen handler først og fremst om å ha respekt for været. Jeg har vært ute i stiv kuling et par ganger. Det vet jeg at jeg tåler, men jeg vil helst slippe sterk kuling eller mer.

Det slipper han etter alt å dømme i morgen.

– Jeg får et helt annet forhold til distanse ved å seile i jolle. Det gir et annet perspektiv. Du skal seile vanvittig langt vestover for å komme fra Nordkapp til Troms. Hele Finnmark ligger mer øst-vest enn nord-sør. Det er slike ting jeg får tid til å reflektere over når jeg seiler, forteller han.

Lang rekord

Når han slår verdensrekorden, fortsetter han sørover. Den som skal ha som mål å slå Klanns rekord, må belage seg på å seile langt.

– Hva skal til å slå rekorden din?

– Det krever i hvert fall tid. Så du må har mer lyst til å være på tur enn å slå en rekord.

