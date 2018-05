NY GENERASJON: Det britiske selskapet Babcock International leverer ikke bare nye ambulansefly i Norge, men også teknologi til kjernevåpen til neste generasjon britiske ubåter, som skal erstatte Vanguard-klassen (bildet). Foto: DAVID MOIR / Reuters

Luftambulanse-selskapet svartelistet: Produserer også atomvåpen

Publisert: 17.05.18 12:39

Babcock International, som eier den nye, omstridte luftambulanse-operatøren i Norge, produserer også deler til kjernevåpen og er svartelistet av store fond som Storebrand og Nordea.

– Vi har utelukket Babcock International siden 2013 på bakgrunn i deres involvering i produksjon av atomvåpen, skriver kommunikasjonsjef Harald Martens Holm i Storebrand i en tekstmelding til VG.

Onsdag formiddag var helseminister Bent Høie (H) i Stortinget og redegjorde for luftambulanse-krisen som ble akutt da flere av ambulanseflyene ble stående på bakken.

Fly-krise

Operatørene har slitt med å skaffe nok piloter til alle vaktene fordi ansvaret for tjenesten skal overføres fra Lufttransport til Babcock Scandinavian Air Ambulance sommeren 2019.

Høie fortalte at morselskapet Babcock International opererer ambulansefly i en rekke land, blant annet Sverige og Finland. Men han nevnte ikke at selskapet også er involvert i produksjon av atomvåpen.

– Det er åpenbart etisk problematisk å kjøpe livreddende ambulansetjenester fra et selskap som også tilbyr bistand til produksjon av masseødeleggelsesvåpen, sier Arild Hermstad, MDGs nye talsperson, til VG.

Internasjonalt konsern

Det nye operatørselskapet er et datterselskap av Babcock International med 36000 ansatte og hovedkontor og børsnotering i London.

Sbanken har satt Babcock International, på sin obs-liste. Kommunikasjonsdirektør Leif-Kjartan Bjørsvik opplyser at banken ikke har utelukket selskapet, men presiserer i sin kunde-info at Babcock er involvert i to problematiske kontrakter:

Leverer til atomubåter

– Selskapet har har en kontrakt med den britiske marinen om kritiske støttefunksjoner for kjernevåpen ved Clyde marinebase. Babcock leverer også kjernekomponenter til Common Missile Compartment i strategiske ubåter. Vi anser dette som produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen, skriver Bjørsvik i en epost til VG.

Oljefondet inne

Oljefondet, verdens største pensjonsfond, har utelukket en rekke selskaper som produserer kjernevåpen , men eier 1,2 prosent og har plassert 500 millioner kroner i Babcock International.

Etikkrådet vil ikke opplyse om de har anbefalt at selskapet utelukkes fra oljefondet. Men reglene er klare:

– Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter selskapet kontrollerer, produserer kjernevåpen eller sentrale komponenter til kjernevåpen, sier Aslak Skancke, fagsjef i Etikkrådet, til VG.

Flyr ambulanse i 14 land

Babcock International presenterer seg på sin hjemmeside som et ingeniørselskap som leverer tjenester til både militære og sivile kunder.

Selskapet driver ambulansetjenester i 14 land, og fløy 62 000 ambulanseoppdrag i 2016.

Ifølge dokumenter fra Brønnøysund-registeret er det norske helikopterselskapet heleid av det svenske selskapet Scandinvian Air Ambulance, som ble kjøpt opp av Babcock International i 2014.

Viktig strategisk eier

VG har bedt det norske selskapets ledelse om en kommentar til at morselskapet er svartelistet av flere norske pensjonsfond:

«Babcock er et stort internasjonalt teknologiselskap som eier flyambulansevirksomhet i flere land. For BSAA er de en viktig strategisk eier med en type kompetanse og finansielle muskler som bidrar til at vi kan skape tjenester av god kvalitet. Når det gjelder spørsmål om detaljene i deres virksomhet, tror jeg det er best om de svarer på det selv», skriver daglig leder Marius Hansen i en epost til VG.

VG har også kontaktet morselskapet i London, men foreløpig ikke fått svar.

– Innfrir krav

I en e-post til VG forklarer kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten hvordan de forholder seg til selskapet.

«Kontrakten er vunnet av svenske BSAA AB, som igjen skal etablere et norsk selskap for å betjene kontrakten. Det engelske teknologiselskapet Babcock International Group, som eier 85 % av BSAA AB har en stor virksomhet på mange felt. Selskapet driver også en omfattende luftambulansetjeneste i Europa og Australia. Det er ganske vanlig at store internasjonale teknologiselskap leverer tjenester og utstyr en rekke sektorer som helse og forsvar samtidig, slik for eksempel tyske Siemens gjør i Norge. Men vi har altså inngått kontrakt med det svenske flyselskapet BSAA AB. Og de innfrir kravet til forsvarlig virksomhet som ble stilt i prekvalifiseringen for å kunne delta i denne anbudskonkurransen. Vi har ikke gjort noen vurdering av eierne til selskapene som har deltatt i konkurransen», skriver Haarvik.

Etisk problematisk

Arild Hermstad var en aktiv pådriver for etiske investeringer i Oljefondet mens han var daglig leder i Fremtiden i våre hender.

Han sier at koblingen mellom sivil og militær luftfart ikke er uvanlig, men advarer mot at man skal slå seg til ro med det:

– Vi må jobbe for at offentlige innkjøpere også stiller tydelige etiske krav fra selskaper som skal levere tjenester på anbud til det offentlige. Det vil bidra til å ansvarliggjøre selskaper som ønsker å komme inn i dette markedet, akkurat som Oljefondets regler for uttrekk av selskaper har påvirket selskapene, sier han.

– Det burde være et minimum at man ikke handler med selskaper som leverer kjernevåpen, klasebomber og som forsyner land som er i folkerettsstridige konflikter, som den i Jemen, sier Hermstad.