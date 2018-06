PÅ BEFARING: Arild Rygg på Stortingets byggeplass i mars, kort tid etter at han ble hentet inn for å få kontroll på prosjektet. Her sammen med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skal få Stortingets byggeprosjekt i mål – hadde ulovlig bolig i kjeller

Publisert: 01.06.18 04:32

INNENRIKS 2018-06-01T02:32:24Z

Stortingets presidentskap hentet inn den erfarne eiendomsutviklingen Arild Rygg i mars i år, for å få byggeskandalen under kontroll. Nøyaktig ett år tidligere fant Plan- og bygningsetaten ulovlige boliger i kjelleren på en av hans eiendommer.

– Det var også fint å møte Arild Rygg som med 40 års erfaring i prosjektbransjen, nå blir en viktig lederstøtte som vil være med på å styre nødvendige tiltak i siste fase, skrev den da ferske stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på sin egen Facebook-side , etter at hun og Rygg hadde vært på befaring på byggeplassen sammen.

Det var i mars i år at Stortingets presidentskap hentet inn Rygg (68) som leder for prosjektrådet til de skandalerammede byggearbeidende. Det hadde allerede kostet Trøens forgjenger, Olemic Thommessen, jobben og sprengt alle kostnadsrammer.

Rygg har lang erfaring fra byggebransjen, blant annet som partner og styreleder i Stor- Oslo eiendom – et selskap som ifølge egne nettsider forvalter prosjekter med en samlet realisasjonsverdi på 17 milliarder kroner.

Fakta om Stortingets byggeprosjekt * Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av. (NTB)

Å hente inn Rygg er et av tiltakene stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen presenterte umiddelbart etter at hun tiltrådte. Det skal få prosjektet i havn i løpet av høsten.

Presidentskapet var imidlertid ikke kjent med ett av Ryggs mindre prosjekter – en gård med flere leiligheter og næringslokaler på Ekeberg, øst i Oslo. Nå kan VG fortelle at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fant en ulovlig bolig i dette bygget, bare ett år tidligere.

«Gardiner i smalt vindu holdes trukket for for å skjule forholdet»

Bakgrunnen var et anonymt varsel, sendt inn til Plan- og bygg den 15. desember 2016.

«Her er det ulovlig utleie i kjeller [ ...] Over lengre periode har beboere blitt observert der, for å sove. Det er ingen rømningsvei. Antatt beboere/leietagere er utlendinger. Inngang på baksiden av bygget. De er meget forsiktige, og gardiner i smalt vindu holdes trukket for for å skjule forholdet.» heter det i varselet registrert hos Plan- og bygg den 15. desember 2015.

Først den 6. mars året etter, i 2016, ba etaten om en redegjørelse for utleien av lokalet. På befaring fant de ut at kjelleretasjen ble innredet som bolig, med flere soverom, kjøkken, felles dusj og felles oppholdsrom. 4. mai 2016 ble Ryggs selskap ilagt pålegg om å rette opp forholdene.

Dette innebar å rive alt som var satt opp ulovlig i kjelleren, med trussel om en tvangsmulkt på 30.000 kroner, om dette ikke ble gjort innen fristen.

– Vi ble varslet av andre i bygget høsten 2016, omtrent parallelt med at Plan- og bygg ble varslet. Så da de tok kontakt, kunne vi umiddelbart si at vi var klar over problemet og var i ferd med å rydde opp, sier Rygg til VG.

Presidentskapet var ikke informert om utleiesaken fra året før, da de hyret inn Rygg.

– Det har ikke vært et tema i mine samtaler med med Stortinget, sier han.

Langt opphold

Som svar på pålegget mottok Plan- og bygg oppsigelsen av avtalen, undertegnet av leietager. Den er datert den 28. februar, noen dager før etaten først tok kontakt om den ulovlige utleien, og ga tre måneders oppsigelse.

På spørsmål om hvorfor avtalen ikke ble sagt opp før i slutten av februar, svarer Rygg:

– Det bekreftes at det gikk noen måneder fra forholdet ble varslet til oss, videre påpekt mislighold overfor leietager og til opphør av leieforholdet. Det skyldtes at man valgte å forholde seg til vanlig oppsigelsestid slik at leietager kunne finne en annen løsning for sitt arealbehov. Dog mener vi å ha opptrådt korrekt og i henhold til vårt ansvar som gårdeier og i forhold til Plan- og bygg.

Fra høsten 2016 til 28. februar året etter, er det et opphold – hvorpå det følger en oppsigelsestid som løper til den 31. mai. Når VG spør hvordan oppsigelsestid forklarer det flere måneder lange oppholdet forut for at avtalen brytes, svarer Rygg:

– Jeg har ikke kommentarer til dette, ut over hva jeg har forklart tidligere.

Ikke på befaring i kjelleren

Rygg kjøpte bygget omtrent et år før han først ble varslet av noen som bodde der. Prislappen for aksjene var 33,5 millioner kroner, ifølge en kjøpekontrakt VG har sett. Han sier han ikke har noen formening om når det begynte å bo folk i kjelleretasjen. Rygg kan heller ikke utelukke at det bodde folk der da han tok over, ettersom han ikke var på befaring i kjelleren før kjøpet.

– Leietager var selgers søsterselskap, og lokalet var allerede i bruk, forklarer han.

– Er det ikke vanlig å inspisere hele bygget når man kjøper til en sånn pris?

– Ikke nødvendigvis.

I kontrakten er bruken av kjelleren begrenset til «lager, rigg og oppholdsrom». Utleier var opprinnelig et aksjeselskap i eiendommens navn, og leietager var Inka Eiendom. Begge eid av samme konsern: IK Gruppen.

I et brev til Plan- og bygningsetaten skriver Rygg at bofasilitetene er satt opp av leietageren Inka. Til VG utdyper at det skal ha skjedd etter at han kjøpte bygget.

– Dusjanlegget skal jeg ikke uttale meg om, men det var i hvert fall ikke beboelsesrom og kjøkken der, sier han.

VG har sendt Bjørn-Erik Indahl, en av eierne i IK Gruppen, flere spørsmål knyttet til forholdene avdekket av Plan- og bygg, og til Ryggs kommentarer. Han ønsker ikke å svare.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til pressen, skriver han i en SMS.

Leid ut som lager

For det som skulle være et lager, betalte Inka 40.000 i måneden til Rygg. Avtalen skulle løpe ut hele 2019, med mulighet for fem års forlengelse fra leietagers side.

– Var ikke leieinntektene høye til den typen lokale å være?

– Jo, men den var en del av kjøpekontrakten, og fra selgers side en måte å heve verdien av eiendommen på, sier Rygg.

– Er dette en vanlig måte å drive forretninger på?

– Det må jeg vel svare bekreftende på.

Til tross for at leiekontrakten åpner for å stille krav ved mislighold, skjedde ikke dette – selv om det kostet Rygg penger, både å rive de ulovlige installasjonene i kjelleren, og å kutte ut den lukrative leietageren flere år før tiden.

– Ja, det var selvfølgelig et tap for oss. Men vi ville bare bli kvitt dem, forklarer Rygg.

– Overordnet ansvar

– Hva slags ansvar har du for bygget ditt?

– Jeg har et overordnet ansvar så klart. Da jeg ble kjent med dette, tok vi umiddelbart affære, og saken er løst til Plan- og byggs tilfredsstillelse, så vidt jeg vet.

Plan- og bygg lukket saken den 30. august i fjor.

Stortingspresident Trøen bekrefter at hun ikke kjente til saken med eiendommen på Ekeberg.

– Saken VG henviser til er ny informasjon for meg. Jeg kommer nå til å ta initiativ til et møte med Rygg for å få bedre oversikt over hva dette handler om, sier hun til VG.

Avtalen mellom Stortinget og Rygg ble signert den 19. mars, fire dager etter at Trøen tiltrådte. Imidlertid ble beslutningen tatt i presidentskapet den 13., to dager før Trøen ble president.

Terje Olsen, leder for eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen i Stortingets administrasjon, utdyper prosessen med bakgrunnssjekk i en e-post:

– Arild Rygg ble engasjert av Stortinget etter en vurdering av flere kandidater. Det ble gjennomført intervju og nærmere vurdering av kandidaten før utvelgelse. I den forbindelse ble det gjennomført sjekk i form av spørsmål til kandidat, og informasjonssøk på nett og i fagmiljøer.