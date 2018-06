1 av 6 SLUKKER FRA LUFTA: Pilotene i brannhelikoptrene har opp til 40 turer med slukking i løpet av dagen på Ombo. Foto: Marius Vervik Marius Vervik

Storbrannen på Ombo: Vurderer å starte motbrann

NTB

Publisert: 02.06.18 12:04 Oppdatert: 02.06.18 12:21

Brannen på øya Ombo i Rogaland har herjet i seks dager. Brannvesenet vurderer lørdag å starte en egen brann for å få kontroll.

Brannfolkene vil ved en slik antennelse sørge for at brennbart materiale i områder nær storbrannen, brenner opp under kontrollerte former, skriver Stavanger Aftenblad .

– Dette er en del av plan B, som vi helst vil unngå. Foreløpig tror vi sikringslinjen vi har laget for å stanse nye områder fra å ta fyr, vil holde stand. At vi starter en motbrann vil være siste utvei for oss. Vi vil ta endelig stilling til om vi skal sette fyr selv i morgen, sier Ståle Fjellberg, varabrannsjef og avdelingsleder beredskap Rogaland brann og redning IKS.

Været utgjør også et økende problem for brannmannskapene. Det er ventet sterkere vind i området, i tillegg til at det allerede er usedvanlig tørt.

110 Sør-Vest opplyser på Twitter at det er etablert en sikringssone på 800 meter i området øst for Stemtjørna og videre nordøstover for å sikre at brannen ikke sprer seg.

– I langtidsprognosene som går fram til 10. juni, er det ingenting som tyder på noe særlig nedbør i Ryfylke. Det kan komme noen lokale byger, men selv om noen av disse skulle treffe Ombo vil det være altfor lite nedbør til å slukke brannen, sier meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.

Lørdag satte brannvesenet inn 60 nye brannfolk for å ta over for dem som har slåss mot flammene gjennom natten. I tillegg er en rekke frivillige og to helikoptre involvert i arbeidet.

Brannen på øya ble oppdaget i 10-tiden søndag forrige uke.