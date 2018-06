VISES SOM VANLIG: Canal Digitals kunder kan fortsatt se Sturla Dyregrov, Siri Kleiven Strøm og Arill Riise, hovedankere i TV 2 Nyhetene, på skjermen. Foto: Alex Iversen / TV 2

TV 2 og Canal Digital enige om midlertidig avtale: – Skjermene blir ikke svarte

Publisert: 02.06.18 20:54 Oppdatert: 02.06.18 21:28

Canal Digitals kunder kan se landskampen mellom Norge og Island i kveld.

– Nå har vi forhandlet over 44 timer på overtid. Det har vært tøffe forhandlinger. Det gjenstår fortsatt noen detaljer i avtalen. Det viktigste nå er at vi vil få en avtale på plass og at vi unngår svarte skjermer, sier Tormod Sandstø, kommunikasjonsdirektør i Canal Digital .

– Hva har dere kommet frem til?

– Sånne forhandlinger er krevende. Begge partene har strukket seg langt, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere avtalen nærmere.

– Så håper vi folk ser på fotball i kveld.

– Kan se kampen

– Vi er enige om det vesentlige. Vi står i en situasjon der vi mest sannsynlig kommer frem til en avtale, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

– Skal dere forhandle videre?

– Nei, nå må vi ha en pause. Dialogen gjenopptas til uken.

– Hva ble dere enige om?

– Jeg skal ikke gå inn på detaljene i forhandlingene, men vi er godt fornøyde med det vi har forhandlet frem hittil.

Krever mer penger

Det er Canal Digitals parabol- og kabel-TV-kunder som risikerte svarte TV 2-skjermer i kveld før landskampen mellom Island og Norge.

Avtalen mellom TV 2 og Canal Digital utløp ved midnatt torsdag, men partene ble som kjent enige om å gi hverandre et ekstra døgn på å bli enige. Det gikk ett døgn. Så gikk det nesten to døgn til. 44 timer på overtid.

TV 2 er opptatt av to ting: At Telenor skal betale det samme som de andre distributørene og at TV2 må ha redaksjonell kontroll over sitt innhold, forteller Willand.

– Jeg har god tro på at arbeidet så langt og prosessen videre vil sikre dette.

VG skrev torsdag at TV 2 krever et sted mellom 216 millioner og 288 millioner mer i året enn kanalen får nå.