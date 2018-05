MÅ TA SAS: Heretter må hunder med flate neser reise med SAS. Norwegian har nedlagt forbud. Foto: Eric Isselée, Life on white / VG

Flatnesede hunder forbys på Norwegian-fly

Har du hund med flat nese? Da kan du glemme å ta den med på Norwegian-fly. Mandag ble flatnese-forbudet innført, og hundefolket fortviler.

– Ja, det stemmer at det ikke lengre er tillatt å reise med hunder som har flate snuter på Norwegians flyginger. Det gjelder også noen katter. Dette er etter anbefalinger fra Veterinary Medical Association, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til VG.

Hunder – og katter

Veterinær-forbundet har advart om at det å frakte raser med flate snuter med fly innebærer en forhøyet risiko for pusteproblemer og overoppheting grunnet stress under flyturen.

Forbudet vil ramme populære raser som Staffordshire bull terrier og Boston bull terrier, men også alle typer bulldogg og flere andre hundetyper med flat nese.

Forbudet rammer også flere kattetyper – blant annet perser og burmeser.

Hundeoppdretter Andrius Burba på Hamar driver stort i oppdrett av både Staffordshire Bull terrier og Boston terriere, og har årlig levert et femtitalls valper til nye eiere:

– Nærmere 70 prosent av kjøperne kommer med fly. Norge er et stort land, og fly er helt perfekt til slik transport. Eierne tar fly til Gardermoen, og jeg leverer der. I løpet av fem år har vi aldri hatt problemer med dette. Selv flyr jeg også med mine hunder, sier Burba.

– Hvis dette totalforbys, har vi et problem, sier han.

Ber Norwegian ta kontakt

Leder for rådet for kortsnutede hunder i Norsk Kennel Klub, Christine Sonberg, er negativ til forbudet:

– Forbud er ikke veien å gå. Det kan virke som om Norwegian bare har kopiert et amerikansk forbud, fra et land hvor det finnes en helt annen kultur for å saksøke selskapene. Navnene på flere av hunderasene som omfattes av forbudet er ikke de navnene vi bruker i Norge. Flere av hundene som nevnes, er slett ikke kortsnutede. Vi har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med norske flyselskap for å gi råd om rutiner for hundetransport, men ikke oppnådd respons. Vi vil be Norwegian ta kontakt med oss for å få etablert gode rutiner for hundetransport, sier hun.

Hun påpeker at tilfeller hvor hunder blir stresset og får pusteproblemer, er svært sjeldne.

SAS endrer ingenting

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS opplyser til VG at SAS ikke gjør noen endringer for transport av hunder.

– Vi forholder oss til retningslinjene fra den internasjonale transportorganisasjonen IATA, som blant annet anbefaler spesiell varsomhet overfor denne typen hunder. Blant annet skal de ha godt med rom rundt seg i lasterommet slik at det ikke skal oppstå luftproblemer. Er hunden under åtte kilo, kan den også tas med i kabinen, sier han.

Norwegians forbud mot visse dyr omfatter hunderasene boston terrier, alle typer boksere, alle typer bulldogg, bull terrier, brussels griffen, chow-chow, english toy spaniel, japanese chin, alle typer mastiff, alle typer mops, shih tzu, staffordshire terrier, shar-pei og affepinscher.

I tillegg nekter selskapet å fly katterasene perser, burmeser, exotic, Himalaya, britisk korthår og scottish fold.