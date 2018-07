FØR OG ETTER: Denne asfaltsprekken midt på broen til venstre er registrert som en kritisk skade for trafikksikkerheten. Da VG besøkte broen i mai 2018, var skaden på bildet til høyre for lengst reparert. Men det sto ikke noe sted i Vegvesenets database. Foto: Statens vegvesen/Mona Grivi Norman

Sjekket broen i mørket – overså denne reparasjonen

Publisert: 01.07.18 08:17

STRAUMSUNDET (VG) Ifølge bro-databasen Brutus har denne broen en kritisk skade. Men under hovedinspeksjonen var det ingen som registrerte at skaden allerede er reparert.

Torsdag avslørte VG at den store ryddesjauen i Statens vegvesens broregister, skjulte over seks hundre feildateringer .

Det inkluderte 160 broer som i realiteten var inspisert i 2018, men ble loggført på nyttårsaften i fjor. Broen over Straumesundet var en av disse.

I mai 2012 oppdaget en broinspektør sprekker i asfalten midt på Straumsundet bro. Dette ble notert som en kritisk skade for trafikksikkerheten, og skaden fikk den alvorligste karakteren på skalaen som gjaldt da.

I januar i år hadde broen hovedinspeksjon – en grundig inspeksjon som vanligvis gjennomføres hvert femte år.

Bildene i inspeksjonsrapporten er tatt i mørket.

Etter inspeksjonen er det ikke notert noe som tyder på at inspektørene undersøkte den kritiske skaden.

Reparert

Da VG besøkte broen i mai, var det nemlig lett å se at skaden er reparert – for en god stund siden. Der sprekkene i asfalten var, er det nå montert en metallfuge som tar opp bevegelsene i broen. Det står det ikke et ord om i Brutus.

– Er ikke dette en skadebeskrivelse som burde ha vært fjernet eller oppdatert etter en inspeksjon, og særlig en hovedinspeksjon?

– Ved utbedring av registrerte skader skal Brutus oppdateres av Statens vegvesen. Det har ikke blitt gjort i dette tilfellet, svarer regiondirektør Helge Eidsnes i Statens vegvesen region vest.

– Må unngå trafikkaos

Straumsundet bro fører den tungt trafikkerte riksvei 555 fra Litlesotra til Bildøyna, vest for Bergen. Broen er inspisert om natten – i vintermørket.

Brokoordinator Maylen Torsteinbø i Statens vegvesen region vest forklarer at man ofte er nødt til å ta nettene i bruk for å inspisere tungt trafikkerte broer uten å lage trafikkaos.

– Jeg har vært ute på min andel nattlige inspeksjoner, og vi har kraftige lamper – selv om det ikke nødvendigvis vises så godt på disse bildene – fordi man må ofte flytte lyset når man tar bilde, for ikke å ødelegge for blitsen, sier Torsteinbø.

Hun forklarer at hun ikke har noe imot at broer blir inspisert i mørket.

– Mitt inntrykk er at inspeksjonene blir vel så bra om nettene, for du får et mer konsentrert område å fokusere på, og du ser skyggene mye bedre, sier Torsteinbø.

– Trekker dette funnet litt i motsatt retning?

– Nei, dette har ingenting å gjøre med at inspeksjonen er utført i mørket med lyskastere, svarer Helge Eidsnes.

Tilbakedatert

Straumsundet bro er for øvrig én av flere broer på Vestlandet som ble inspisert i januar 2018, selv om den egentlig skulle ha vært inspisert i 2017. I Vegvesenets database Brutus ble inspeksjonen tilbakedatert til nyttårsaften 2017.

– Slik skal det selvsagt ikke være, har veidirektør Terje Moe Gustavsen innrømmet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa torsdag at feildateringene tyder på slurv og lettvintheter, og ba Vegvesenet om å skjerpe seg .