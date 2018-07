RETT TIL KULPEN: Amalie Storaa Jensen (fra venstre), Julie Ramsey, Sindre Edvardsen, Markus Simonsen og Harry Emilio Esp dro rett til kulpen ved Olsborg i Målselv kommune etter jobb. Foto: Privat

Varmerekorder i Finnmark, Troms og Nordland

Bardufoss slo onsdag varmerekord for Troms med 33,5 grader. Nå går det bare som «Bardufornia» på folkemunne.

Klokken 13 hadde temperaturen i Bardufoss steget til 32 grader og slo dermed sin gamle rekord fra 1972. Troms -rekorden på 33,5 grader ble satt sent onsdag ettermiddag. Den ligger nesten en hel grad over den gamle rekorden fra Skibotn i 2014 på 32,7 grader.

– Her er det bra varmt, ja, sier Harry Emilio Esp til VG. Han forklarer at fordi det er midnattssol nå, holder temperaturen seg høy også gjennom natten. Selv innendørs kjenner man varmen godt.

Bardufoss har hatt mye grått vær den siste måneden og snitttemperaturen har ligget på 12,5 grader.

– I juni var det helt katastrofe, slår Esp fast.

Da må godværsdagene nytes. På rekorddagen dro vennegjengen til en badekulp ved Olsborg med utløp til Målselva.

– Vi kaller det bare Bardufornia nå, ler venninnen Amalie Storaa Jensen.

Varmest i Nordland

Med 33,7 grader var Drag i Tysfjord landets varmeste sted onsdag. Bardufoss lå hakk i hæl med 33,5 grader, som slår alle gamle målinger. Pasvik logger 33,3 grader.

– I Nord-Norge vet alle hva et høytrykk over Kolahalvøya betyr; nemlig finvær, sier meteorologikonsulent Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt i Tromsø til VG.

Sånn er det nå. Et høytrykk ligger over Kolahalvøya på russisk side. Dermed flyttes varm luft inn over Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge.

Det er en lang liste av steder i hele Nord-Norge som har hatt mer enn 30 grader i dag. I Nordland har nesten 20 stasjoner logget over 30 grader. Blant annet er det satt rekorder på flere stasjoner i Lofoten. I Bodø er det målt over 30 grader for første gang siden målingene startet i 1953, skriver Meteorologisk institutt på Twitter .

I Finnmark noterte fem av fylkets stasjoner over 30 grader.

I Karasjok er målestasjonen i ustand, og tettstedet har dermed trolig blitt snytt for en uvanlig høy notering.

– I Finnmark blir det trolig like høye temperaturer i morgen, sier Skoglund.

Nedbør i Nordland torsdag

Lenger sør kan det komme litt nedbør torsdag.

– Sør i Nordland er det litt nedbør som flytter seg nordover allerede i kveld. Det beveger seg nordover og treffer Tromsø i morgen ettermiddag, sier meteorologikonsulenten.

Temperaturen blir lavere enn dagens rekordvær, men fortsatt blir det fine sommertemperaturer.

– Det blir rundt 20 grader i innlandet og rundt 15 grader ute ved kysten. Det er vanskelig å si hvordan det blir videre fremover. Den kan bli skiftende med litt nedbør innimellom, forklarer Skoglund.

Ikke regn i sikte i Sør-Norge

I Sør-Norge er varmen blitt problematisk, særlig for dem som driver jordbruk.

– Det er ikke håp om at det kommer regn som monner over store områder, sier meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til VG.

Hun sier at det de neste dagene kan komme ettermiddagsbyger på Østlandet, men at disse ikke gir noen langvarig effekt på skogbrannfaren.

– Vi har bikket over en grense mange steder, der det ikke hjelper å vanne. Det har nesten ikke regnet siden mai. Det får konsekvenser, det er ikke lett for naturen å ta seg inn igjen, sier hun.

På Vestlandet blir det tåke torsdag, men den forsvinner i løpet av dagen. I Midt-Norge starter dagen med skyer og småregn.