Thorvald Stoltenberg er død, 87 år gammel

Thorvald Stoltenberg døde fredag formiddag etter kort tids sykeleie. Hans tidligere Ap-kolleger beskriver han som en stor inspirasjon

Den tidligere Ap-politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg har gått bort, 87 år gammel.

Familien opplyser til NTB at han døde fredelig hjemme fredag formiddag med familien rundt seg, etter kort tids sykeleie.

En profilert politiker

Stoltenberg hadde en lang politisk karriere bak seg, og var i flere år en viktig norsk diplomat.

Han har blant annet vært utenriksminister i to perioder under statsminister Gro Harlem Brundtland, samt forsvarsminister i én periode i Odvar Nordlis regjering.

Etter den politiske karrieren har han arbeidet i FN som fredsmegler i Jugoslavia, og som høykommissær for flyktninger.

Han har i senere tid vært president i Norges Røde Kors fra, og engasjert seg i kampen for rusavhengiges verdighet.

Støre: – Han var en stor inspirasjon

Ap-leder Jonas Gahr Støre mottok budskapet om Thorvald Stoltenbergs død med dyp sorg. – Jeg fikk erfare den tilliten han ga til mennesker rundt ham. Og den store inspirasjonen han var for de som sto på for felles sak.

Støre jobbet sammen med Stoltenberg i Røde Kors. Han minnes sin tidligere kollega i et innlegg på sin egen Facebook-side.

– Det gode mennesket Thorvald Stoltenberg er ikke lenger blant oss. Vi mottar budskapet med dyp sorg og minnes Thorvald med en stor takknemlighet, innleder Ap-lederen.

Humanist, diplomat, medmenneske og forteller

Stoltenberg var både utenriks- og forsvarsminister, men Støre minnes ham som mer enn bare det.

– For humanisten, diplomaten, medmennesket og fortelleren Thorvald var dette det viktigste; det enkelte menneskets krav på verdighet - om det var i krig eller fred, ute eller hjemme, skriver han.

Støre hedrer også Thorvalds metode som politiker og diplomat.

– Han etter løsninger som kunne gi mennesker og samfunn muligheter til å komme videre etter en krise eller konflikt. Derfor var det så viktig for ham å se alle, og la alle bli hørt. Det var Thorvalds metode som diplomat, politiker, utenriksminister, FN-forhandler og Røde Kors-president.

– En inspirasjon

Støre var generalsekretær i Røde Kors under Thorvald Stoltenberg sin tid som president i samme organisasjon.

– Jeg fikk erfare den tilliten han ga til mennesker rundt ham. Og den store inspirasjonen han var for de som sto på for felles sak.

Støre skriver også at Stoltenberg var en motsats til dagens politiske klima rundt om i verden.

– Vi følger nye toner og takter i internasjonalt diplomati med sterke menn på flere kontinenter som sier «mitt land først». Som ser forhandlinger som null-sum-spill der noen må tape for at andre skal vinne, skriver han og fortsetter:

– Thorvald Stoltenberg var den komplette motsatsen til denne linjen. Han forsto at vår tids store utfordringer krever at flere enn den som kjenner seg sterkest blir inkludert, får eierskap og medansvar. Han viste i praksis at en annen vei er mulig.

– Min flotte utenriksminister

Gro Harlem Brundtland mottok budskapet om Stoltenbergs bortgang med sorg.

– Samtidig har jeg sjelden opplevd en slik samtidig varm følelse av takknemlighet og glede over et så positivt og så rikt levd liv. Jeg forsto på vår siste samtale at Thorvald også følte det slik. «Gro, jeg er 87 år og har levd et innholdsrikt og fantastisk liv». Han ville det skulle være slik vi skulle huske ham.

Brundtland beskriver Stoltenberg som en person som hadde en «helt usedvanlig evne til å nå inntil de mennesker han møtte og de han arbeidet sammen med».

– Jeg har vært utrolig imponert over energien og pågangsmotet, stå på humøret, også helt opp til de aller siste månedene og årene. Ingen oppgave for liten, ingen for stor. Slik var Thorvald unik, og slik vil jeg huske ham, som min flotte utenriksminister og nære venn og kollega gjennom så mange år.

– Jeg takker Thorvald for alt han har stått for, ute og hjemme, hans evne og vilje til å representere Arbeiderpartiet, Regjeringen og vårt land på en så overbevisende måte, i tiår etter tiår.