Politiet beslagla et kvart tonn hasj i juni

Beslaget er en del av Oslopolitiets arbeid med å ta gjengmiljøene i hovedstaden. Fire menn er siktet i saken.

270 kilo hasj fordelt på flere ulike adresser i Oslo. 600.000 kroner i kontanter og to pistoler. Beslaget er bakgrunnen for at fem menn med nordafrikansk opprinnelse ble pågrepet av Oslopolitiet og varetektsfengslet i juni.

Fire av dem ble mandag varetektsfengslet i fire nye uker. De er i alderen 29 til 61 år og siktet for oppbevaring av narkotika.

– Det er så store mengder, at det er klart at narkotikaen er ikke til eget bruk. Dette knyttes til kriminelle miljøer som selger. Det er store mengder og disse personene er å anse som et mellomledd. Derfor vet vi at det er en viss profesjonalitet i det, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til VG.

– Er det nye pågripelser i vente?

– Vi kan ikke utelukke at det blir nye pågripelser, nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Utelukker ikke Young Bloods-forbindelse

VG har avslørt hvordan Oslos største gjengtrussel Young Bloods har fått vokse frem i bydel Søndre Nordstrand i Oslo gjennom mer enn 10 år – uten at politiet har klart å stoppe dem .

Siden desember 2016, da en intern etterretningsrapport slo alarm om gjengen, har personer tilknyttet Young Bloods stått bak drapsforsøk og blitt dømt for kidnapping . Holmlia har i 2018 opplevd flere skytinger på åpen gate.

– Vi kan ikke utelukke at Young Bloods er den endelige mottageren, sier Meeg-Bentzen om beslaget Oslo- politiet gjorde i juni.

Han understreker at det krever mer etterforskning å finne den endelige mottageren, og at saken etterforskes bredt.

– Våpen og store mengder kontanter knyttes til organisert kriminalitet, og det er klart politiet ser alvorlig på det, sier han.

– Vi kan nok utelukke at det er oppsparte Nav-penger som er spart opp, for å si det slik, legger han til.

Frikjent i stor hasjsak

Tre av de nylig varetektsfengslede i Oslo-saken er i slekt, og den fjerde er av samme geografiske opphav i Nord-Afrika.

VG kjenner til at én av familiemedlemmene tidligere skal ha vært involvert i en av tidenes største hasjsaker i Norge, der han senere ble frikjent.

Juni-pågripelsene kan dessuten ses i sammenheng med en pågripelse fra desember i fjor. Da ble hundre kilo hasj beslaglagt i Oslo Sør-Øst. En person har vært varetektsfengslet i denne saken, men er nå løslatt.

– En av målsettingene våre er å avdekke hvem som forsyner de kriminelle miljøene, blant annet gjengene, med narkotika. Det er et viktig signal å sende ut: Samarbeider du med gjengene som har politiets fokus, så vil du også komme i fokus selv, sier Anders Rasch-Olsen, leder for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, til VG.

Den totale innsatsen til Oslopolitiet mot Oslo sør har siden årsskiftet resultert i beslag på cirka et halvt tonn hasj, 25 kilo heroin, 20 kilo amfetamin og over 30 skytevåpen.

Samme nettverk – kobles til operasjon «Hubris»

I slutten av juni offentliggjorde Kripos et beslag som nå er på over 2.2 tonn hasj , i en operasjon med navnet «Hubris». Så langt er ni personer er siktet i Norge og én i Danmark.

– Vi er tidlig i etterforskningen, og det er mye arbeid som gjenstår før det blir tatt ut tiltale, skriver kommunikasjonsrådgiver i Kripos Axel Wilhelm Due i en e-post.

Politiet har knyttet narkosaken til det kriminelle gjengmiljøet i hovedstaden, og Meeg-Bentzen sier at pågripelsene Oslopolitiet har gjort, kan ha forbindelser til «Hubris»-operasjonen.

– Mye tyder på at dette er tilknyttet samme nettverk, sier politiadvokaten.

– Vår klient har ingen kjennskap til annet enn det han har forklart seg om, sier forsvarer til en av de siktede, Olav Haaland.

Forsvarere for to av de siktene, Frode Sulland og Abdelilah Saeme, har valgt å ikke kommentere saken, og advokat Roland Kjeldahl har ikke besvart VGs henvendelser.

Tette bånd

VG er kjent med at minst én av de «Hubris»-siktede – en 25 år gammel norskmarokkaner – har tette bånd til sentrale aktører i den kriminelle gjengen Young Bloods.

Politiet mener den kriminelle gjengen har tjent millioner på salg av hasj og marihuana , ifølge en hemmelig etterretningsrapport.

– Vi har konsentrert oss særlig om mottagerleddet i Oslo. Det er viktig at den cannabisen ikke kommer inn i disse gjengmiljøene vi har i Oslo, sa Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold til VG da Kripos-beslaget ble kjent i juni.

Sjøvold er for tiden på ferie, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.