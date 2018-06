MØTER MOTBØR: Sist lørdag stilte stortingspolitiker Per-Willy Amundsen (Frp) opp til intervju hos nettstedet rights.no. Foto: Helge Mikalsen

Politiet avviser Amundsens påstander om unnfallenhet overfor gjengleder

Per-Willy Amundsen (Frp) sier politiet ble utfordret av en kjent gjengleder og havnet i en «stillingskrig» da han var med dem på patrulje. Politiet mener fremstillingen er helt feil: – Det handlet om en feilparkert bil.

I helgen fortalte stortingspolitiker og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen en historie fra mars i fjor, som han mener illustrerer hvordan norsk politi er vingeklippet i kampen mot de kriminelle gjengene:

– På en kveldspatrulje med politiet ble vi møtt med det jeg vil kalle en ganske absurd situasjon. En av gjenglederne, jeg skal ikke si hvem, men han er godt kjent av politiet, hadde valgt å sperre av en gate i Oslo sentrum, fortalte Fremskrittsparti-politikeren til rights.no.

Historien slik Amundsen forteller den, avvises av politiet.

«Stillingskrig» med politiet

Amundsen utdypet i intervjuet med Human Rights Service, historien videre: Gjenglederen hadde parkert bilen på tvers av veien, slik at han blokkerte trafikken i en av hovedstadens gater i begge retninger.

Køene og irritasjonen fra andre bilister ble større og større, minutt for minutt. Men gjenglederen nektet å flytte bilen på anmodning fra politiet, ifølge den tidligere justisministeren:

«Han tøffet seg åpenbart. Han gjorde seg merkbart «høy og mørk» for de damene han hadde med seg. Vi snakker «stillingskrig» – med politiet for åpen scene».

Deretter skal noe ha skjedd, som Amundsen fortsatt reagerer på, ifølge intervjuet: Politiet begynte å forhandle med gjenglederen.

Det overrasket meg. I nesten 30 minutter forhandlet politiet med fyren, før han selv valgte å flytte bilen – og da med en «kul faktor»

På med jernhanskene

Til VG sier Amundsen at en natt på glattcelle ville vært en mer passende løsning, enn «forhandlinger».

Han mener historien forteller noe viktig: Et politi som gir etter, istedenfor å vise muskler.

– Når situasjonen krever det, må silkehanskene av og jernhånden frem, mener han.

Oslo-politiet har imidlertid en helt annen versjon av historien enn den som omtales av rights.no.

I en e-post til VG skriver presserådgiver i Oslo politidistrikt, Aslaug S. Røhne, at «mannskapene som var til stede på denne hendelsen (19.03.17) kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen .»

De sier at mannen ikke blokkerte en gate, men feilparkerte på tvers av et fotgjengerfelt.

– Mannskapet forteller at sjåføren ønsket å kjøre fra stedet, men ble holdt igjen av politiet fordi de ville gi han et forenklet forelegg for feilparkering. Sjåføren kranglet og kverulerte, og fikk da beskjed om at han ville bli innbrakt hvis han hindret politiet i arbeidet, skriver presserådgiveren.

– Politiet er vingeklippet

Mens Amundsen fortalte i helgens intervju at politiet forhandlet med gjenglederen i 30 minutter, mener politiet at oppdraget ble avbrutt etter 11 minutter. Da ble patruljen kalt til et hasteoppdrag.

«Sjåføren var en kjenning av politiet. Det er kanskje denne kontakten som ved observasjon er blitt oppfattet som «forhandlinger» fra politiets side.»

Tidligere justisminister Amundsen vil ikke kommentere politiets versjon.

– Politiet og du forteller to ulike historier?

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover det jeg allerede har uttalt til HRS.

Rita Karlsen, daglig leder i HRS og forfatter av artikkelen på rights.no, ønsker ikke å svare på om hun kontaktet politiet for å få bekreftet historien som Amundsen fortalte dem.

Amundsen selv sier at budskapet hans var at politiet trenger å vise mer muskler.

– Politiet er vingeklippet gjennom lovgivning og såkalte «menneskerettigheter», samtidig som de blir politisk detaljstyrt i et omfang som er ineffektivt og usunt. Sosionomer og kriminologer har fått for mye makt i politiet på bekostning av ansatte med politiutdanning, sier Amundsen til VG.

Til dette svarer presserådgiveren i politiet:

– Vi ønsker ikke å kommentere dette noe ytterligere.

VG har også vært i kontakt med tillitsvalgt Kristin Aga i Oslo-politiet, som ikke ønsker å kommentere saken.