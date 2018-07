92 STYKK: Hele 92 gravstøtter var dekket av rødfargen. Foto: Jens Holm/Stringerfoto

Våknet til hærverk på 92 gravstøtter i Drammen

Politiet letter etter en mistenkt etter at det ble tagget med rødfarge på 92 gravstøtter i Drammen.

Det ble også tagget på kapellet ved Åssiden kirkegård. Meldingen om ugjerningen kom klokka 10.15 tirsdag. Politiet leter nå etter en voksen mann de mistenker har begått hærverket.

– Det er tagget et navn på et firma på alle gravstøttene, og den vi mistenker har gjort noe lignende før for et par uker siden. Da fikk vi tak i han. sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Mørk sier at mannen, etter å ha blitt nektet jobb i det aktuelle firmaet, tagget navnet på firmaet på åstedet.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

– Forferdelig

Ifølge politiet er det en form for maling som har blitt brukt på kapellet og de nesten 100 gravstøttene, og mistenker at det vil bli kostbart å fjerne. I tillegg er det tagget med tall på noen av gravene.

– Jeg har vel egentlig ikke vært borti noe så omfattende før, sier operasjonsleder Mørk.

Kirkegården var stengt mens politiet undersøkte saken, men den ble åpnet igjen tirsdag ettermiddag.

Driftssjef på Åssiden kirkegård, Stig Indregård, fortviler.

- Det er jo helt forferdelig at noen kan gjøre noe sånt på en kirkegård, sier han til Drammens Tidende.

- I første omgang må vi se hvor omfattende det er, og hvordan vi kan få fjernet det. Om det kan fjernes på stedet eller om gravene må fraktes bort for å få fjernet det, sier Indregård.