Ektepar tiltalt for grov menneskehandel i Stavanger

NTB

Publisert: 19.06.18 04:45

Både innehaver og daglig leder ved en nå nedlagt restaurant i Stavanger er tiltalt for grov menneskehandel. Begge nekter straffskyld.

Den nedlagte restauranten Yummi India i Stavanger sentrum skal ifølge tiltalen ha utnyttet fire kokker og en ryddehjelp til tvangsarbeid, skriver Stavanger Aftenblad . Påtalemyndigheten hevder å kunne føre bevis for at ekteparet har tjent omkring 1,2 millioner kroner, hovedsakelig som følge av sparte lønnskostnader. Politiet stengte restauranten tilbake i 2014 etter tips fra Arbeidstilsynet om brudd på arbeidsmiljøloven.

Advokat Ørjan Eskeland er forsvareren til den tiltalte mannen. Han sier til avisen at han vil prøve å oppnevne en egen revisor til å gå gjennom påtalemyndighetens tall.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene i tiltalen. Dette har blitt en svært gammel sak og den er og har vært en stor belastning for min klient. Ikke minst er saken belastende da vi mener at dette ikke er en menneskehandelsak, sier Eskeland.

– Jeg er overrasket over tiltalens innhold – da spesielt posten om menneskehandel. Etter mitt syn mangler det bevis hele veien, noe vi vil komme tilbake til i retten, sier den tiltalte kvinnens forsvarer Arild Holden.

Rettssaken starter i Stavanger tingrett mandag 12. november.