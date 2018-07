FLERE BRANNER: Søndag kveld jobber brannvesenet med å slukke flere branner langs toglinjene. Foto: VG-tipser

Det brenner, brenner og brenner...

Yasmin Sfrintzeris

Live Vedeler Nilsen

Publisert: 01.07.18 21:31

Det er flere branner langs toglinjene i Oslo og Akershus. Det brenner flere steder fra Maridalsvannet og nesten til Hakadal.

Togtrafikken mellom Oslo S og Roa er nå stengt mens slukkearbeidet pågår, melder Bane NOR på Twitter. Minst seks forskjellige mindre skogbranner har oppstått langs toglinjen mellom Nittedal og Maridalen.

Brannvesenet er på stedet, men har foreløpig ikke informasjon om hva som startet brannen eller hva skadeomfanget er, melder Øst 110-sentral.

– Vi er ute med alt vi har av ressurser, men vi har ikke helt kontroll ennå, sier operatør Ivar Arnesen.

Ifølge Arnesen brenner det mange steder lang den kilometerlange jernbanen.

– De står på alt de kan, men jeg aner ikke når vi kan være ferdig med slukningsarbeidet, sier Arnesen og forteller det kan ha noe med togene å gjøre, selv om det ikke er sikkert.

Like etter klokken 21.30 skriver politiet på Twitter at Brannvesenet begynner å få god kontroll på stedet.

Rykket ut til brann - var ved feil vann

Politiet i Trøndelag rykket lørdag kveld til en brann ved Byavatnet etter melding om lyngbrann. Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt opplyser at et fly fløy over området Byavatnet.

Politi og brannvesen rykket til feil vann.

– Det er to vann i kommunen som ligger rett ved siden av hverandre. Da blir det vanskelig å se nøyaktig hvor det var, men vi er på riktig sted nå, opplyser operasjonsleder til VG.

Klokken 20.30 melder på Twitter at brannen er under kontroll og at det drives etterslukking i området.

Svensk skogbrann lukter i Norge

Brann Innlandet melder på Twitter at røyk og lukt fra den rasktspredende brannen i Hagfors i Sverige nærmer seg grensa til Norge. Brannsjef i Hagfors, Värmland, sier til SVT at de nå venter på bistand fra et norsk helikopter som kommer fra Torp.

Vaktleder i 110-sentralen, Trond Linnerud, forteller at det per nå ikke ser ut til at brannen vil nå Norge.

– Lukten og røyken har nådd grensen fordi det begynner å bli en stor flate der og på grunn av vindretningen, sier Linnerud.

Mindre branner over hele landet

Flere steder i landet har brannvesenet rykket ut til mindre branner.

I Møre og Romsdal tok det fyr i en bordkledning i et hus på Norstrand. Alle i bygget kom seg ut, og brannvesenet har nå kontroll på brannen, skriver Møre og Romsdal 110 på Twitter.

På Støren i Trønderlag begynte det å brenne i en bil utenfor et boligområde. Brannvesenet fikk kontroll over brannen rundt klokken 22.00, og ingen kom til skade, melder politiet i Trøndelag.