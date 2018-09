– HACKET: Generalløytnant Morten Haga Lunde er sjef for Etterretningstjenesten Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Sjefen for Etterretningstjenesten: – Min konto er hacket

INNENRIKS 2018-09-21T07:20:47Z

Morten Haga Lunde, sjef for norsk etterretningstjeneste meldte torsdag at kontoen hans hadde hatt ubudne gjester.

Publisert: 21.09.18 09:20 Oppdatert: 21.09.18 10:20

– Min konto er hacket. Ikke åpne det som måtte komme i tiden fremover, skrev Lunde på sin private Facebook-konto.

E-sjefen har det overordnede ansvaret for Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste, og skal blant annet foreta vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold.

Han har flere ganger vært ute i mediene og advart om sårbarhet i datasikkerhet . Men selv om E-sjefen selv bruker betegnelsen «hacket», er det neppe det som faktisk har skjedd - ifølge både hans egen tjeneste og eksperter VG har snakket med.

– Kun spam-e-post

Til VG opplyser nemlig kommunikasjonssjef i E-tjenesten Kim Gulbrandsen at det er snakk om en privat e-post-konto hvor det ble mottatt en spam e-post.

DETTE ER SPAM-E-POST Spam er e-post du ikke har bedt om å motta, og kalles på norsk søppelpost.

Ofte inneholder spam reklame- og lokketilbud.

Forsøk på bedrageri forekommer i mange ulike varianter, men kan i hovedsak deles inn i tre grupper: Lotterigevinster, «nigeriabrev» og phishing .

Har tilfelles å lure folk til å gi fra seg penger eller opplysninger. (Kilde: nettvett.no )

– Dette er kun snakk om en spam-e-post, som E-sjefen har fått på sin private e-post-konto. Mange andre har også vært utsatt for akkurat det samme. E-sjefen varslet sine nærmeste venner på Facebook for å være føre var, sier Gulbrandsen til VG.

– Er du ikke enig at det er litt rart at E-sjefen gikk til det skrittet å si at han var blitt hacket om han faktisk bare hadde mottatt en spam-e-post? Noe som jo er ganske vanlig?

– Han fikk en spam-e-post og varslet sine venner. Det er det vi har å si om saken, sier Gulbransen.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en grundigere forklaring fra E-tjenesten, men uten hell.

– Ikke det samme som å bli hacket

Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, sier til VG at spam-e-post eller såkalt «søppel-e-post» i seg selv ikke er farlig.

SLIK SIKRER DU DEG Dobbeltsjekk at du sender til riktig mottaker Benytt blindkopi for skjulte adresser Vær forsiktig når du åpner vedlegg, selv om avsenderen ser ut til å være noen du kjenner. Deaktiver eventuelle funksjoner som automatisk laster ned og åpner vedlegg og bilder. De fleste antivirusprogrammer skanner automatisk inngående og utgående e-post for virus. Sjekk om ditt har dette. Vær forsiktig med hvor du legger igjen e-postadressen - du risikere søppelpost i årevis om den havner i en spam-liste. Et spamfilter sorterer bort uønskede meldinger lokalt i e-postklienten eller på e-postserveren du er knyttet til. (Kilde: nettvett.no )

– Nå vet jo ikke jeg hva som har skjedd, og uttaler meg kun på generelt grunnlag, men det å få en spam-e-post er jo ikke det samme som å bli hacket, sier Hannemyr.

– Motta søppelpost det gjør vi jo hele tiden, men det typiske er at slike e-poster kan føre til at man blir hacket ved at de inneholder en lenke man klikker på, eller annen skadevare.

Han forklarer at dette kalles «spear phishing», og ofte resulterer i at det blir utført koder på datamaskinen hvor lenken klikkes på. Lenken kan også skjules ved at den «pakkes inn» i typografi, forklarer han.

– Tips nummer én for å sikre seg mot dette er å sørge for at e-posten ikke viser mulitmediainnhold. Nummer to, at all typografi er slått av. Og det tredje tipset er å aldri trykke på en lenke i en e-post – selv om den tilsynelatende kommer fra en venn.

Kommunikasjonsrådgiver Kim Gulbrandsen i E-tjenesten nekter å vise VG en kopi av e-posten og vil ikke svare på hvorfor han ikke vil utlevere den.