SKADET: Da fugleentusiast Frode Munkhaugen ringte etter veterinær for å hjelpe den skadde svanen fikk han beskjed om at de ikke kunne gjøre noe annet enn å avlive henne. Foto: Heidi Halvorsen/Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen savner hjelpemottak for ville dyr

INNENRIKS 2018-11-19T15:38:00Z

– Du hadde ikke avlivet katten din om den hadde fått en flenge i ansiktet, men det gjør vi med ville dyr, sier leder i Dyrebekyttelsen Ringerike. Mattilsynet mener det ikke stemmer.

– Jeg ble jo kjempestressa, sier Frode Munkhaugen (36) fra Buskerud om da han oppdaget at en av svanene han har fulgt med på i Steinsfjorden de siste fem årene, hadde pådratt seg et stort kjøttsår på kinnet i september.

Munkhaugen er svært engasjert i beskyttelse av dyreliv og miljøvern i Hole og Ringerike. Det var derfor til stor fortvilelse da begge veterinærene han ringte sa de kun kunne tilby avliving av svanen.

Dette var uaktuelt for Munkhaugen, som ringte Dyrebeskyttelsen Ringerike.

De fikk til slutt tak i veterinær Bjørn Erik Strand som kunne stille opp to dager senere. Dyrlegen forteller kuttsåret ble sydd sammen i løpet av en knapp time, og at svanen deretter ble satt direkte ut i fjorden igjen.









1 av 3 FANGET: Svanemor måtte vente i bur til Dyrebeskyttelsen fant en veterinær som kunne sy kjøttsåret hun hadde på halsen. Heidi Halvorsen/Dyrebeskyttelsen

Pliktet til å gi nødhjelp

Veterinærer er i dag pliktet av loven til å utøve nødhjelp på alle dyr. Godtgjørelse for dette betales av Mattilsynet på vegne av staten.

Ifølge Frode Munkhaugen blir skadede svaner og ville dyr likevel som oftest avlivet, også når de har skader som kan løses med noen enkle sting.

Når VG spør om dette stemmer, svarer veterinær Strand følgende:

– Ja, problemet er at det ikke er noen som vil betale for alternativet. Mattilsynet som skal dekke ville dyr, dekker kun å avlive dem, så det er veldig vanskelig å få noen til å stille opp for å behandle vilt.

Både leder i Dyrebeskyttelsen Ringerike, Heidi Halvorsen, og fagsjef i Den norske veterinærforening Ellef Blakstad, stiller seg bak Strand.

Mattilsynet: – Stemmer ikke

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef ved avdeling dyrevelferd i Mattilsynet, hevder på sin side at det ikke stemmer.

Hun sier det er opp til hver enkelt veterinær å vurdere om dyret bør avlives eller kan behandles, og at det kan kreves godtgjørelse ved begge inngrep.

– Hvis dyret ikke har en eier, eller eieren ikke betaler, kan veterinæren få dekket utlegget til nødhjelp, sier Knævelsrud, og legger til at nødhjelpen til ville dyr må innebære at dyret kan returnere til frihet og klare seg selv, relativt raskt.

Mener det er lovbrudd

I 2010 vedtok Stortinget å innskrenke hjelpen til ville dyr. For ville dyr er den faste satsen i dag på inntil 690 kroner for jobben, før tillegg for arbeid kveld, natt og helg. Det er halvparten av hva dyrlegene kan kreve for nødhjelp på tamme dyr.

Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening mener det er at lovbrudd at satsene ikke har vært endret siden 2012.

– Det Stortinget har fastslått, vil i praksis si at dyrene vil bli avlivet, sier han, og grunngir at man ikke kan forvente at dyrelegene skal jobbe tilnærmet gratis.

For to år siden ba Den norske veterinærforening derfor om oppjustering av godtgjørelsen, og det ble sendt et nytt forslag fra Mattilsynet til Landbruksdepartementet. Blakstad har ikke hørt noe siden, til tross for at foreningen har purret flere ganger.

Ønsker statlig hjelpemottak

Heidi Halvorsen i Dyrebeskyttelsen etterlyser nå statlige hjelpemottak for ville dyr, og viser til at tilbudet mangler i dag. De siste 15 årene har hun mottatt ville dyr til rehabilitering, som dyrevernsorganisasjonen selv betaler for.

– Du hadde ikke avlivet katten din om den hadde fått en fleng i ansiktet, men det gjør vi med ville dyr som for eksempel sette seg fast i søppelet og river opp ansiktet sitt, sier hun.

Naturforvalter i Bymiljøetaten, Tea Turtumøygard, bekrefter at Fallviltgruppa som også kan kontaktes om man oppdager et skadd eller sykt dyr, kun foretar avliving når de blir meldt, og at det ikke finnes noen offentlige mottak for ville dyr i Norge.

Dyreforkjemper Frode Munkhaugen undersøker nå mulighetene for å starte opp et eget mottak for vannfugler.

1 av 2 GJENFORENT: Svaneparet er igjen sammen etter den skadde svanen ble sluppet fri etter å få sydd kjøttsåret. Ifølge Frode har hunnsvanen vært sammen med hannsvanen i minst sju år, da de ble registrert sammen første gang. Frode Munkhauge

Landbruksdepartementet har ikke svart på VGs konkrete spørsmål rundt saken.

I en e-post viser de, som Knævelsrud i Mattilsynet, til regelverket i Dyrevelferdsloven, og presiserer at utvidet undersøkelse for å fastslå eksakt diagnose ikke er omfattet i dette. «Det er således en begrensning i hvilke utgifter staten dekker», heter det i e-posten.