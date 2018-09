Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dødsulykken på Rjukan: Foreløpig rapport klar mandag

INNENRIKS 2018-09-03T10:45:49Z

Statens vegvesen kommer mandag ettermiddag med første rapport om ulykken. Samtidig åpner Statens havarikommisjon trolig full undersøkelse av ulykken.

Publisert: 03.09.18 12:45 Oppdatert: 03.09.18 13:17

Søndag kjørte en amerikansk veteranbiler med fem passasjerer inn i en fjellvegg på Rjukan .

Samtlige omkom.

Et døgn etter ulykken vil Statens vegvesen komme med en såkalt melding om dødsulykke, hvor det presenteres informasjon som er samlet inn i løpet av 24 timer etter ulykken.

– Den vil inneholde vanlige bakgrunnsdata som dato, sted, ukedag, hvor den skjedde og hvilken type ulykke. Den vil også inneholde litt om temperatur i luften, om det regnet, sikts- og lysforhold, forteller seniorrådgiver Kirsti Huserbråten i Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør til VG.

Endelig rapport på nyåret

Dersom det foreligger nok data og undersøkelsen er ferdig, vil de også kunne konkludere om passasjerene hadde på seg bilbelte.

– Vi vil også se på styring, bremser og dekk, men det kan ta lenger enn 24 timer, sier hun.

Den endelige ulykkesrapporten kommer på nyåret, anslår hun.

– Vi skal ha møte om den, om det er nok data tilgjengelig, i november. Det kan ta tid etter det før den er ferdig. Det er litt avhengig av om obduksjon er ferdig, sier Huserbråten.

Havarikommisjonen undersøker

NTB skriver også at Statens havarikommisjon har engasjert seg i saken, og at de trolig vil åpne full undersøkelse av ulykken.

– Vi gjør en del undersøkelser og vil fortløpende vurdere om vi vil åpne full undersøkelse, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport til NTB.

Amerikaneren sto langs veien

Gro Nilssen fra Krokstadelva kjørte forbi den amerikanske veteranbilen ved den første svingen i bakken ned fra Gaustablikk rundt klokken 13.30 søndag. Hun hadde vært på venninnetur.

– Vi var på vei nedover da vi så en hvit amerikaner. Vi så at den stoppet opp i svingen, ved siden av veien, forteller Nilssen.

Deretter skal en mann i bilen ha vinket dem forbi.

– Vi tenkte at de hadde motortrøbbel, eller at de stoppet for å ta bilder.

I bunnen av bakken møtte de en Falck-bil, og turfølget tenkte for seg selv at det var en av passasjerene i amerikaneren som hadde ringt etter hjelp.

Nilssen beskriver bilen som en lang, hvit amerikaner.

– Det er en veldig spesiell bil. Man kan ikke unngå å legge merke til den når den kjører oppe i de veiene der, avslutter hun.