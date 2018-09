HAR GÅTT BORT: Skogeieren og forretningskvinnen Mille-Marie Treschow er død. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG/VG

Mille-Marie Treschow er død

Den 64 år gamle skogeieren og forretningskvinnen Mille-Marie Treschow har gått bort.

– Det er med stor sorg vi må meddele at vår mor Mille-Marie Treschow døde etter sykdom lørdag 29. september, 64 år gammel, sier eier og styreleder i Treschow-Fritzøe , Michael Stang Treschow.

Mille-Marie Treschow ble født 3. april 1954 i Larvik i Vestfold. I 1986 overtok hun driften av det tradisjonsrike Treschow-Fritzøe-konsernet, og hun brukte store deler av sitt liv til å bygge opp og modernisere konsernet, som i dag har aktiviteter innen skog, eiendom, steinindustri og byggevarehandel.

Hun døde på sykehuset i Vestfold. Dødsårsaken er ikke kjent.

Stort hjerte selskapet og de ansatte

– Mamma hadde et stort hjerte for Treschow-Fritzøe og alle som jobber her. Hun har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet fra et tradisjonelt skogsdriftselskap til et moderne industrikonsern. Selv om hun var ute av den daglige drift var hun sterkt engasjert i selskapet. Det var dette hun levde og åndet for, sier Michael Stang Treschow som ber om at familien får fred i en krevende tid.

Mille-Marie Treschow var datter av brukseier Gerhard Aage Treschow og Nanna Treschow.

Mille-Marie Treschow gikk på kostskolen Croft House School i England. Senere studerte hun i Sveits og USA. Hun er siviløkonom.

I 1986 tok hun over driften av konsernet Treschow-Fritzøe. Hun ble da den første kvinnen til å lede selskapet. Da hun tok over, slet familiebedriften med høy gjeld. Treschow-Fritzøe var da et konglomerat, bestående av flere små og store selskaper.

Sammen med konsernsjef Stein Grimsrud og Mille-Maries daværende ektemann Andreas Stang, gjennomførte hun store endringer i driften.

Tre ekteskap

Sønnen Michael Stang Treschow tok over som konsernsjef i Treschow-Fritzøe i 2013. Da var han 26 år gammel.

Treschow-Fritzøe eier og drifter selskaper innen skogsdrift og naturressurser, eiendomsforvaltning og utvikling, steinindustri, byggevarehandel og distribusjon, samt programvareutvikling, står det på konsernets hjemmeside .

Før hun giftet seg med Stang, var Mille-Marie gift med Morten Henrik Kielland. Hun har to barn med Stang, Michael og Victoria Marie.

Sommeren 2002 ble Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen kjærester. To år senere giftet de seg. I 2012 tok paret ut separasjon. Hagen sto frem som homofil i 2015.

Mille-Marie bodde på Fritzøehus i Larvik. Slottet er Norges største privateide bolig. Boligen er på 2302 kvadratmeter, og er omgitt av en park på 1700 mål.

Hun ønsket å bli begravet på sin egen eiendom .

