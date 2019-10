Line Oma angriper Haddy Njie i et kraftfullt innlegg på Facebook. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Giske-varsler til Haddy Njie: Du tråkker på meg

Line Oma slår tilbake mot Trond Giskes kone Haddy Njie, som hun mener kaller henne en løgner.

I et åpenhjertig innlegg på Facebook tar hun et kraftfullt oppgjør med Haddy Njie og boken hun ga ut torsdag.

Hun innleder:

«Kjære Haddy. I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske.

Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din fremstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner. Til å tråkke på alt jeg har gjort for å stå opp for meg selv, for andre kvinner som er utsatt for seksuell trakassering, for at våre døtre skal vokse opp i et samfunn der kultur er endret, der de slipper like mange opplevelser av maktmisbruk og trakassering som tidligere generasjoner».

GIFT: Haddy Njie og Trond Giske. Foto: Mattis Sandblad, VG

Oma skriver at det å stå frem som offentlig varsler mot det som da var en av Norges mektigste menn, var ikke lett. Hun skriver at den gangen satt hun flere ganger knytt i angst for hvilke konsekvenser det kunne gi henne personlig.

«Jeg gjorde det likevel. I går kom det som oppleves som represaliene:

Du sier selv at Giske var naiv i forhold til sin egen makt. I går demonstrerte du at ikke du heller forstår bruken av egen makt. Du er en av Norges mest kjente kvinner, du har fått privilegiet av å skrive en bok, din stemme når lengre enn de fleste andres stemmer. Stemmen din bruker du til å tråkke på min og andre varsleres historier om seksuell trakassering, du bruker den til å kalle meg en løgner».

Hun skriver at i februar 2018 ønsket Trond Giske å beklage til henne personlig, og at det står i skarp kontrast til den hun lese boken som kom torsdag.

«Jeg føler meg nesten trakassert på nytt. Jeg forstår ditt behov for å fortelle din historie. Jeg skjønner at det har vært vanskelig og vondt. Det som er synd, er at du i det vanskelige og vonde ikke ser at du tråkker på andre kvinner som også har hatt det vondt og vanskelig. Kunne du ikke spart deg for det», spør hun.

– Jeg har også en datter

Oma skriver at det er flere familier som har hatt det vanskelig og om sin egen familie.

– Jeg har også en datter på tre år som har hatt en mamma i stormen, en mamma med stadig forknytte og skjelvende hender. En mamma som ikke er mentalt til stede. En mamma som har brukt alle krefter på å gå på jobb, være bydelsordfører, være varsler og forkjemper for kulturendring, og som samtidig forsøker å være en god mamma. En mamma som kun har klart å holde hodet over vann på grunn av en god pappa i familien. Nei, noe bok har ikke jeg hatt tid eller krefter til å skrive, skriver hun.

Stod frem

Line Oma vakte oppsikt da hun valgte å stå frem åpent som en av varslerne mot Trond Giske i den opphetede Giske-saken i januar 2018. Da fortalte hun til NRK at hun hadde blitt godt behandlet og tatt på det største alvor da hun gikk til partileder Jonas Gahr Støre med sin historie i romjulen.

Hun beskriver hvordan hun opplevde fredag 29. oktober i 2010.

Da var Line Oma er 23 år gammel og fersk som praktikant på den norske ambassaden i Indias hovedstad New Delhi.

Trond Giske var 43 år gammel, og Norges nærings- og handelsminister på offisiell utenlandsreise. Utpå kvelden drar selskapet fra ambassaden videre til en av de mer ekslusive nattklubbene i New Delhi.

– Da vi skal forlate stedet presser han meg opp mot veggen. Og stikker tungen sin ned i halsen min, mot min vilje. Jeg var helt uforberedt. Etterpå spør han om jeg skal være med han til hotellet, noe jeg sier nei til, fortalte Oma til statskanalen.

Hun beskrev hendelsen som sjokkerende og ubehagelig, og sier hun husker at hun følte på en flauhet der og da. NRK snakket også med en annen som var til stede på arrangementet, som sa vedkommende så en situasjon som ikke passer seg for en statsråd og en praktikant.

