VIL IKKE GÅ AV: Trine Skei Grande vil fortsette som partileder. Foto: Frode Hansen, VG

Trine Skei Grande bekrefter: Tar gjenvalg som partileder i Venstre

Bare timer før fristen for å sende innspill til valgkomiteen går ut, har Trine Skei Grande gitt beskjed til komiteens leder om at hun ønsker å fortsette som partileder.

Nå nettopp







Partilederen var allerede i februar tydelig på at hun ikke hadde noen planer om å gi seg.

Ved midnatt søndag går imidlertid fristen for å sende innspill til Venstres valgkomité ut.

De siste ukene har flere vært klare på at de ønsker at Skei Grande skal gå av som partileder. Så sent som søndag ettermiddag opplyste kilder til VG at Oslo Venstre er åpne for å bytte henne ut.

I sitt innspill til valgkomiteen skriver Oslo Venstre at Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen, som begge tilhører fylkeslaget, har gjort en god jobb, ifølge VGs kilder. Man kan argumentere for at de bør fortsette, forteller kildene til VG.

Likevel foreslår fylkeslaget statssekretær Sveinung Rotevatn eller Guri Melby fra Orkdal i Trøndelag som kandidater for å ta over, ifølge VGs kilder.

Publisert: 20.10.19 kl. 16:48







