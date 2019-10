VIL IKKE GÅ AV: Trine Skei Grande vil fortsette som partileder. Foto: Frode Hansen, VG

Trine Skei Grande bekrefter: Tar gjenvalg som partileder

Trine Skei Grande har gitt beskjed til valgkomiteen i Venstre at hun ønsker å fortsette som partileder. Dermed fastholder hun beskjeden fra valgnatten om at hun ikke har tenkt å gi seg.

Oppdatert nå nettopp







Venstre-lederen har helt siden landsmøtet i vår vært tydelig på at hun ikke hadde noen planer om å gi seg.

Søndag ettermiddag klargjør også de to sittende nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen at de «står til disposisjon» for å fortsette i sine verv, selv om debatten om en ny ledelse nå går høyt i det minste regjeringspartiet.

les også Kilder til VG: Oslo Venstre åpne for å bytte ut Grande

Til disposisjon

Også resten av Venstres sentralstyre melder i en pressemelding søndag ettermiddag at de «står til disposisjon» for valgkomiteen. Det er altså ingen av dem som ønsker å melde at de trekker seg nå.

Det gjelder Petter Toldnæs fra Agder, Ida Johnsen fra Nordland, Guri Melby fra Oslo, Solveig Schytz fra Akershus, og Sveinung Rotevatn, Sogn og Fjordane - som har fått flere støtteerklæringer de siste dagene fra Venstre-lag som ønsker Rotevatn inn i partiledelsen.

Ved midnatt søndag går fristen for å sende innspill til Venstres valgkomité ut.

les også Venstre-lederen på valgnatten: – Har behov for å stake ut en ny kurs

Starter neste helg

Lederen i valgkomiteen, Per A. Torbjørnsen, har tidligere sagt til VG at komiteen skal møtes fredag, 25. oktober.

Neste helg har Venstre sin store landskonferanse på Fornebu. Da vil valgkomiteen starte gjennomføring av intervjuer etter at fristene for innspill fra partiorganisasjonen også gikk ut nå i helgen.

De siste ukene har flere vært klare på at de ønsker at Skei Grande skal gå av som partileder. Så sent som søndag ettermiddag opplyste kilder til VG at Oslo Venstre er åpne for å bytte henne ut.

Oslo: vil bytte ledelse

I sitt innspill til valgkomiteen skriver Oslo Venstre at Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen, som begge tilhører fylkeslaget, har gjort en god jobb, ifølge VGs kilder. Man kan argumentere for at de bør fortsette, forteller kildene til VG.

Likevel foreslår fylkeslaget statssekretær Sveinung Rotevatn eller Guri Melby fra Orkdal i Trøndelag som kandidater for å ta over, ifølge VGs kilder.

Felles uttalelse

Et samlet sentralstyre i Venstre opplyser søndag ettermiddag at de har svært stor tillit til valgkomiteen og leder Per A. Torbjørnsen. Det kommer frem i en felles uttalelse fra sentralstyret, formidlet via Trine Skei Grandes statssekretær, Jan-Christian Kolstø.

– Nå er det viktig at valgkomiteen får satt i gang arbeidet med intervjuer og samtaler for å sette sammen en innstilling til nytt sentralstyre og landsstyre som kan presenteres i god tid før landsmøtet 2020, opplyser sentralstyret.

– Dagens medlemmer av sentralstyret kommer derfor til ha all dialog utover at de stiller seg til disposisjon, direkte med valgkomiteen og ikke via media, heter det videre.

Publisert: 20.10.19 kl. 16:48 Oppdatert: 20.10.19 kl. 17:13







Mer om