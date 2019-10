AKUTT DÅRLIGERE: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: Free Burma Rangers

IS-kvinnen til advokat: Barna er akutt dårligere

Etter Stortingets nei til å hente henne og barna hjem, snakket IS-kvinnen fredag kveld med sin norske advokat. Her fortalte hun at begge barna er blitt akutt sykere. Ny rapport viser at 339 barn har dødd i al-Hol-leiren på ti måneder.

– For to dager siden varslet mor Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors om at begge barna har fått en akutt forverret helsetilstand, og at de trengte øyeblikkelig helsehjelp. Hele kvelden i forveien hadde hun forgjeves forsøkt å få hjelp ved feltsykehuset. I kveld forteller hun meg at hun ennå ikke har kommet i kontakt med autorisert helsepersonell som kan gi barna akutt helsehjelp, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til VG.

Han snakket med kvinnen fredag kveld, kort tid etter at et overveldende flertall i Stortinget stemte nei til å hente kvinnen og hennes to barn hjem.

– Jeg orienterte henne om Stortingets avgjørelse. Hun var godt kjent med hvordan det mest sannsynlig ville ende. Samtidig har hun nok hatt et håp, sier Nordhus.

Kvinnen fortalte at hun først hadde bedt om hjelp fra de kurdiske soldatene i leiren. De hadde gitt henne beskjed om å komme tilbake fem dager senere. Derfor ba hun Nordhus om å kontakte UD og Røde Kors.

– Norges Røde Kors har gjort sitt ytterste for å få til noe. Fra UD har jeg ikke fått annen tilbakemelding enn at de hevder å jobbe med saken. Men mor er ennå uten tilgang til legetjenester til barna sine, sier han.

– ET ÅSTED: For to dager siden ble søskenparet i al-Hol-leiren akutt dårligere. Moren slo alarm, men har ennå ikke fått autorisert helsehjelp, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Frode Hansen, VG

339 barn døde

Ifølge hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee, ledet av Storbritannias tidligere utenriksminister David Milliband, døde 339 barn i al-Hol-leiren de siste ti månedene fram til september. Ifølge dem har dødsfallene av barn under fem år doblet seg etter mars i år.

– Dette er ikke en leir, men et åsted for dødsfall hos muslimske barn. For kvinnens fireåring er faren for dødsfall mer overhengende og akutt enn for endel andre, nettopp fordi han lider av en dokumenterbar alvorlig sykdom, sier Nordhus.

Moren forteller ifølge Nordhus at de to barna har vist akutt forverret helsetilstand:

– Begge barna er så slappe at de må bli båret. Dette samlet sett gjorde at mor slo alarm. Vi kan bare konstatere at det ikke har latt seg gjøre, til tross for at det er gått flere døgn.

– Kan ikke la gutten bøte med livet

Han tror ikke Stortingets vedtak vil endre morens avslag om at barna får hjelp uten at hun følger dem ut av leiren.

– Det er ikke mors valg som vil bli husket, men våre folkevalgtes valg om ikke å redde små barneliv, sier han og fortsetter:

– Hun mener at sønnen ikke vil overleve å miste sin mor, slik guttens fysiske og psykiske situasjon er. Det er hennes vurdering, og man kan være enig eller uenig i den. Men selv om man er uenig i den, kan man ikke la gutten bøte med livet av den grunn.

I september snakket VG selv med den norske IS-kvinnen, som fortalte om sønnens sykdom og hvorfor hun ikke vil sende ham hjem uten henne:

Utenriksdepartementet er fredag kveld forelagt uttalelsene fra Nordhus.

– Vi kan bekrefte at vi har hatt tett kontakt med kvinnens advokater over tid. Av hensyn til sikkerheten for de berørte kommer vi ikke til å si noe mer om eventuelt pågående arbeid, skriver statssekretær Audun Halvorsen til VG, og fortsetter:

– Saker som gjelder norske barn i leirene i Syria er høyt prioritert. Derfor hentet vi hjem fem foreldreløse barn før sommeren, og derfor har vi også videreformidlet flere tilbud om helsehjelp til den syke gutten som befinner seg i Al-Hol sammen med sin mor. Så langt har moren avslått alle disse tilbudene om hjelp. De som kan gi hjelp i leiren er avhengige av morens samtykke for å kunne behandle gutten. Utenrikstjenesten kan ikke pålegge norske borgere å ta imot hjelp.

– Forskjellsbehandling

På spørsmål fra VG, avviser advokat Nordhus at moren ikke tar ansvar for at sønnen får den helsehjelpen som blir tilbudt.

– Hun tar det ansvaret hver eneste dag. Hun har tatt sønnen til flere titalls helsebehandlinger under oppholdet i leiren. Ved én anledning har hun sagt nei til helsehjelp, og det var da norske myndigheter ville legge sønnen inn for operasjon av en cyste som gutten vitterlig ikke hadde, sier Nordhus.

– Hvordan tror du ettertiden vil se dagens vedtak i Stortinget?

– Dette er historien om en regjering som nekter å forholde seg til grunnleggende rettsprinsipper om at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. Vi kan ikke forhåndsdømme noen, heller ikke såkalte IS-kvinner, sier kvinnens advokat.

Røde Kors og Redd Barna uttalte seg tidligere fredag kveld kritisk til stortingsvedtaket. Også Unicef mener barna må hentes hjem.

– Da regjeringen hentet hjem fem foreldreløse barn i juni, viste de at det var mulig å evakuere mennesker ut av leiren. De gjenværende barna er ekstremt sårbare, men hentes ikke hjem sammen med foreldrene på grunn av foreldrenes potensielt straffbare handlinger. Konsekvensene av denne forskjellsbehandlingen er at barn utsettes for grove menneskerettighetsbrudd, og i verste fall mister livet, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge i en uttalelse.

