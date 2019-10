ØNSKELISTEN: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens forslag til videreutvikling av Forsvaret vil koste 25 milliarder mer enn dagens forsvar i 2028. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret vil ha en ny brigade i Sør-Norge

Forsvaret sier at de trenger en brigade med hærsoldater i Sør-Norge. Det står høyt på ønskelisten til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i hans fagmilitære råd.

– Ulike type trusler eller angrep kan jo finne sted i hele Norge. Derfor ønsker jeg mobile, lette bataljoner. støttet med helikopter og fly, og stasjonert andre steder i Norge slik at vi hurtig kan sette inn en militær styrke og motvirke anslag, sier forsvarssjefen til VG.

I det fagmilitære rådet til regjeringen som Bruun-Hanssen presenterte tirsdag, er det Hæren og Sjøforsvaret som har høyest prioritet.

Tar mange år

Men det vil ta mange år før Hæren eventuelt når den størrelsen som Forsvarets ledelse nå anbefaler. Tidligst mellom 2025 og 2028 vil det være rom til å starte etableringen av nye bataljoner i Sør-Norge.

Forsvarssjefen argumenterer også med at Hæren trenger flere styrker – ut over fire stående bataljoner som er foreslått i Brigade Nord – for å kunne stå i beredskap for NATO og delta i operasjoner i utlandet.

NATO øker nå volumet av sine stående styrker, og forutsetter at medlemslandene bidrar tyngre enn tidligere.

– Vi trenger en bedre nasjonal evne til å styrke NATO med hurtige reaksjonsstyrker, sier Bruun-Hanssen.

SÅ MYE: Her er forsvarssjefens vurdering av hva Norge bør ha av materiell og personell for å møte dagens trusselbilde. Foto: Forsvaret

Vil ansette flere

Dersom han får regjeringen og senere Stortinget med på å styrke volumet i Forsvaret, argumenterer forsvarssjefen for å starte veksten i personell nokså umiddelbart.

Bruun-Hanssen antyder at det vil ta seks år å få Forsvarets nåværende apparat til å fungere så godt at man kan starte de operative grepene som ligger i forslaget.

I 2017 ble det besluttet å endre Brigadens 2. bataljon på Skjold i Indre Troms fra en stående til en mobiliserbar avdeling, Det skal etter planen skje i 2021, men den kan forbli en stående avdeling dersom Stortinget bestemmer det senest i 2020.

– Vi er i prosess med å styrke Hæren, med CV90 kampvogner og artilleri på vei inn. Så kan vi starte volumøkningen og få erstattet dagens stridsvogner, sier han.

Russland brukte 11 år

– Hvorfor vil det ta ti år eller mer å bygge opp det forsvaret du foreslår?

– Det vil ta å utdanne flere offiserer og spesialister. VI kan ikke hente kompetanse på gaten, svarer han.

– Når vil ditt foreslåtte forsvar stå ferdig, dersom regjeringen følger ditt råd fullt ut?

– Jeg har ikke noe svar med to streker under Vi vet det tar tid. Vår nabo i øst har modernisert gjennom 11 år for å komme dit de er i dag. Så lenge militært materiell ikke er noe du kan gå og kjøpe i butikken, så tar det tid, sier forsvarssjefen.

Troverdig nasjonalt forsvar

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ville tirsdag ikke gi noen signaler om hva slags alternativ han vil anbefale regjeringen, i arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Planen skal sendes til Stortinget våren 2020.

– Vi har sagt at ett premiss for langtidsplanen er å bevege oss mot to prosent målet. Men det viktigste er å skissere et troverdig nasjonalt forsvar, og hva vi trenger for å dekke forpliktelsene i NATO, sier Bakke-Jensen til VG.

– Kan det hende at regjeringen vil bruke mer enn to prosent av BNP på forsvar?

– Jeg driver ikke med prosentregning, svarer Bakke-Jensen.

PS: Selv om Telemark Bataljon har base på Rena i Sør-Norge, er bataljonen likevel en del av Brigade Nord.

Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 08.10.19 kl. 19:12







