Kritiserer Mattilsynet for ikke å stoppe dyremishandling

Riksrevisjonen mener Mattilsynet mangler systemer som følger opp lovbrudd der dyr får lide under dårlig dyrehold.

Riksrevisjonen slakter Mattilsynets arbeid mot dårlig dyrehold i landbruket.

De har gjennomgått en rekke saker og funnet at kritikkverdig dyrehold har fått pågå i flere år før dyreeiere fikk forbud mot å ha dyr, såkalt aktivitetsforbud.

«Til tross for alvorlige funn og gjentatte pålegg tok det i gjennomsnitt sju år fra første inspeksjon til Mattilsynet vedtok aktivitetsforbud» skriver riksrevisjonen.

I flere av sakene har Mattilsynet gitt gjentatte varsel og pålegg om samme kritikkverdige forhold over flere år. Det har også vært tilfelle i akutte saker, der det har vært rapportert mangel på fôr og vann.

Riksrevisjonen: – Dyr får lide

Hovedkritikken er at Mattilsynet ikke har klart å lage seg et system for å samle data fra kontrollene og følge dette opp. Dermed har de ikke nok oversikt, mener riksrevisjonen.

«Mattilsynet har ikke trappet opp virkemiddelbruken nok i disse sakene. Riksrevisjonen vil påpeke at konsekvensene kan være at dyr, ofte over tid, utsettes for lidelser.»

Riksrevisjonen peker ikke ut en bestemt næring i sin kritikk.

Det vakte stor oppsikt da NRK Brennpunkt viste en dokumentar om griseindustrien i Norge. Kritikkverdige forhold ved norske gårder ble filmet i skjul.

Mattilsynet mente opptakene ikke var nok som bevis, og lovte en egen gjennomgang.

Samtidig har tilsynet møtt kritikk fra pelsdyrnæringen. Den tidligere direktøren gikk av i juni, i opprydningen etter en feilaktig tilsynsrapport fra en minkfarm i Rogaland.

VG har vært i kontakt med Mattilsynet for deres kommentar til kritikken.

Saken oppdateres.

Publisert: 08.10.19 kl. 11:48 Oppdatert: 08.10.19 kl. 12:39







