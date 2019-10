Kritiserer Mattilsynet for å ikke stoppe dyremishandling

Riksrevisjonen mener Mattilsynet mangler systemer som fanger opp lovbrudd som fører til at dyr får lide under dårlig dyrehold.

Riksrevisjonen slakter Mattilsynets arbeid mot dyremishandling og dårlig dyrehold i landbruket.

De har gjennomgått en rekke saker og funnet at dårlig dyrehold har fått pågå i flere år før dyreeiere fikk forbud mot å ha dyr, såkalt aktivitetsforbud.

«Til tross for alvorlige funn og gjentatte pålegg tok det i gjennomsnitt sju år fra første inspeksjon til Mattilsynet vedtok aktivitetsforbud» skriver riksrevisjonen.

I flere av sakene har Mattilsynet gitt gjentatte varsel og pålegg om samme kritikkverdige forhold over flere år. Det har også vært tilfelle i akutte saker, der det har vært rapportert mangel på fôr og vann.

Hovedkritikken er at Mattilsynet ikke har skaffet seg gode nok systemer for å få oversikt.

«Mattilsynet har ikke trappet opp virkemiddelbruken nok i disse sakene. Riksrevisjonen vil påpeke at konsekvensene kan være at dyr, ofte over tid, utsettes for lidelser.»

Det vakte stor oppsikt da NRK Brennpunkt viste dokumentaren om griseindustrien i Norge. Kritikkverdige forhold ved norske gårder ble filmet i skjul gjennom flere år.

Mattilsynet mente skjulte opptak ikke var nok som bevis, og lovte en egen gjennomgang.

VG har vært i kontakt med Mattilsynet for deres kommentar til kritikken.

Saken oppdateres.

Publisert: 08.10.19 kl. 11:48 Oppdatert: 08.10.19 kl. 12:09







