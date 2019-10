Ap-Tajik om 31 blanke Raja-stemmer: Noen tåler ikke ansiktet på hverandre

Abid Raja ble gjenvalgt som visepresident mot 31 blanke stemmer. Ap-nestleder Hadia Tajik sier det viser at noen i regjeringspartiene «ikke tåler ansiktet på hverandre».

Ap-nestleder Hadia Tajik sier de blanke stemmene viser at regjeringspartiene fortsetter det interne bråket.

– Vi visste allerede at de var politisk uenige seg i mellom i regjeringspartiene. Nå er det også dokumentert at noen av dem heller ikke tåler ansiktet på hverandre. Det er en litt uvanlig situasjon, vil jeg si. Det kan også være litt av forklaringen på hvorfor det virker å være så vanskelig for dem å komme til felles løsninger for folk i vanskelige saker, enten det er bompenger som i valgkampen eller skjerminstillegget for uføre pensjonister som diskuteres nå, sier hun til VG.

Amundsen sier etter voteringen til Dagbladet at de blanke stemmene er en advarsel.

– Det er grenser for hvor mye vi kan tåle fra våre samarbeidspartnere, en grense for hva vi skal måtte finne oss i. I dag gjør vi det tydelig overfor Raja. Det er et signal han bør ta, sier Amundsen.

Raja: Veldig glad

Raja sier til VG at han er glad for at et stort flertall stemte på ham.

– Jeg er veldig glad for at 80 prosent av stortingsrepresentantene stemte på meg.

– Hva sier du til at 31 stemte blankt, trolig mange fra Frp?

– Jeg sier det samme, jeg er glad for at 80 prosent stemte for at jeg fortsatt skal være Stortingets ombud i kampen for ytringsfrihet, demokrati, likestilling og mangfold.

– Tajik sier de 31 stemmene viser at folk i regjeringspartiene ikke tåler ansiktene på hverandre?

– Jeg svarer fortsatt at jeg er glad for at 80 prosent stemte på meg.

Minst fire fra andre partier stemte mot

Stortinget ble konstituert mandag og i den forbindelse skulle Stortinget velge hvem som skal sitte i presidentskapet. Presidentskapet velges hvert år, men det er vanlig at de sitter hele stortingsperioden.

Raja ble gjenvalgt som visepresident tirsdag ettermiddag, til tross for motstand fra Frp:

Abid Raja ble, da Stortinget samlet seg tirsdag, foreslått som visepresident av Venstres parlamentariske leder Terje Brevik. Det kom ingen andre forslag. Frps Bård Hoksrud ba om skriftlig votering.

Voteringen viste at 128 stemte for Raja. 31 stemte blank.

Det betyr at minst fire stortingsrepresentanter fra andre partier enn Frp, stemte blankt. Frp har 27 representanter.

Spørsmålet om gjenvalg ble tatt opp av Frps Per-Willy Amundsen:

– Jeg kan ikke med god samvittighet bidra til at Raja velges til visepresident, sa Amundsen til VG lørdag.

Amundsen, som tidligere har vært justisminister for Frp og som nå er innpisker for partiet på Stortinget, ba partifellene om å vurdere om de vil støtte Raja som visepresident på Stortinget og om de skal kreve at Venstre stiller med en annen kandidat.

Foto: Tore Kristiansen, VG

«Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.», skrev Per-Willy Amundsen i et internt Frp-notat, som NRK fikk tak i.

– Sedvane

Raja ble tatt i forsvar, blant annet av partikollega Carl Erik Grimstad og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre skrev et innlegg på Facebook at Rajas påpeking av at begreper som snikislamisering, nettopp er slikt en visepresident i Stortinget bør markere:

– Å løfte fram slike stemmer er en viktig del av å være ombudsmann – for alle oss på Stortinget – og ikke minst for én i Stortingets presidentskap, fremholdt Støre.

Heller ikke i eget parti fikk Amundsen noen varm støtte for å kjøre en prosess for å fjerne Raja som visepresident.

Saken ble behandlet på gruppemøte i Frp mandag. Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, svarer «vi får se» når VG spør om partiet vil fremme en motkandidat til Raja.

Det endte med at de ikke fremmet noen annen kandidat, men valgte å kreve skriftlig avstemning, slik at Frp-representanter kunne markere at de ikke stemte på ham.

Foto: Tore Kristiansen, VG

Frp har tidligere kjempet en prinsippiell kamp mot at andre parti skal blande seg inn i hvem enkeltpartier nominerer til verv som fordeles mellom partiene, ut i fra valgresultatet.

De gjorde under den betente debatten om Carl I. Hagen skulle få plass i Nobelkomiteen.

2. visepresident Morten Wold skrev den gangen at «det er sedvane at partiene ikke blander seg inn hos hverandre når det gjelder hvilke kandidater som fremmes».

Raja svarer at han skal fortsette å stå opp for de verdiene han tror på.

– Det er samhold, likestilling, ytringsfrihet og fellesskap på tvers av kulturelle skillelinjer. Det er i hvert fall 80 prosent på Stortinget som støtter dette, sier Raja til Dagbladet.

