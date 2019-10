VENTER KØ: Vegtrafikksentralen spår tett trafikk utover ettermiddagen og kvelden i forbindelse med høstferie-hjemfarten søndag. Foto: Terje Bendiksby

Vegtrafikksentralen advarer mot køer: – Begynner å tette seg til nå

Det ventes køer og tett trafikk på sentrale veier i forbindelse med søndagens høstferieinnfart. På fjellovergangene kan det være glatt, og veivesenet anbefaler vinterdekk.

Nå nettopp







Søndag vender folk i store deler av landet hjem fra hytter, hoteller, telt og andre steder der de har tilbrakt høstferien.

Samtidig begynner høstferien for de fra Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Trøndelag.

Skal man ut og kjøre utover ettermiddagen kan man dermed bli nødt til å måtte belage seg på en del kø, opplyser Statens vegvesen til VG.

– Det er foreløpig stille og rolig, men vi antar at det blir mer trafikk utover ettermiddagen og kvelden, sier trafikkoperatør Christofa Kei-Nilsen i Vegtrafikksentralen region øst.

– Skal du rekke noe bør du ta høyde for at det kan være litt køer og tett trafikk.

les også UP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensen

– Sjekk fjellovergangene

Ifølge meteorologene har det vært kaldt i fjellet gjennom helgen, og det kan potensielt være snø og is på en del fjelloverganger.

– Spesielt i Hedmark og Oppland, der vi gjennom helgen har sett temperaturer ned mot 11 minusgrader, er det snø på fjellet og stedvis isete på veiene, sier Kei-Nilsen.

Hun anbefaler vinterdekk for dem som skal over fjellovergangene.

– Det går uansett mot vinter, så det kan uansett være greit å legge om først som sist, sier trafikkoperatøren.

Slik ser det ut ved E134 Haukelifjell akkurat nå:

Også i region sør, som omfatter Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, meldes det om køer.

– Vi ser at det begynner å tette seg til med trafikk nå, særlig på E16 ved Hønefoss, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til VG ved 14-tiden søndag.

– I tillegg kan det være mye trafikk på veier som fører til hyttefelt og andre populære områder utover kvelden og ettermiddagen, men vi har ikke registrert store forsinkelser per nå, sier han.

Han anbefaler folk å ta forholdsregler hvis de vil unngå kø.

– Det vil jo bare bli mer utover dagen, så jo tidligere man kommer seg unna jo bedre. Eventuelt bør man dra senere enn alle andre, sier trafikkoperatøren.

KAN VÆRE GLATT: På fjellovergangene, sånn som her på Hardangervidda, anbefaler trafikkoperatørene vinterdekk. Bildet er fra mars i fjor. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

På vestlandet skjedde ferieutfarten stort sett på fredag, mens innfarten først finner sted søndag til uken.

– Sammenlignet med øst og sør er det lite trafikk her. Foreløpig er det ingen problemer på veiene, sier trafikkoperatør Hanne Nordheim til VG.

les også Vegvesenet åpner for å skrote fergefri E39

I likhet med sin kollega i øst anbefaler hun forsiktighet på fjellovergangene.

– Noen steder er det hvitt på siden av veien og svart asfalt. Det tyder på minusgrader, og da bør man være særlig obs, sier hun.

I helgen falt det mye snø som skapte problemer på E134 – se video:

Flaskehalsene

Ettersom været er fint blir det dog trolig mindre kø enn det som er vanlig for høstferie-hjemfarten.

– Når det er fint vær ser vi at noen blir lengre der de har vært, og at noen drar hjem tidlig, slik at trafikken sprer seg litt, sier Kei-Nilsen.

Ifølge trafikkoperatørene er dette de potensielle flaskehalsene:

E6 nordfra og inn mot Oslo

Mjøsbrua, der det pågår veiarbeid.

E6 fra Østfold og innover mot Oslo, samt Vestfold og innover mot Oslo

Riksvei 7 mellom Gol og Hønefoss

E16 mellom Gol og Hønefoss.

Fjellovergangene nå:

Ifølge veitrafikksentralens oversikt kan det være greit å være obs på disse strekningene:

E134 Haukelifjell: Bart, men fare for glatte partier.

Fv 51 Valdresflye: Vekslende bart, snø- og isdekke.

Rv 15 Strynefjellet: Bart, men fare for glatte partier.

Rv 3 Kvikne: Bart, men fare for glatte partier

Rv 9 Hovden: Bart, men fare for glatte partier.

Rv 15 Strynefjellet: Bart, men fare for glatte partier.

Fv 243 Aurlandsfjellet. Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Fv 27 Venabygdsfjellet: Bart, men fare for glatte partier.

Fv 51 Valdresflye: Vekslende bart og snø- og isdekke.

E6 Saltfjellet: Snø- og isdekke og fare for glatte partier.

På de resterende fjellovergangene meldes det stort sett om oppholdsvær og bare veier. Oppdatert klokken 14.00.

Publisert: 06.10.19 kl. 14:22







Mer om