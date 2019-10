Nyforlovet: Hun sa ja! Foto: Privat

Kristin (20) og Samuel (22) fikk politiet på døren etter frieri: – Vi lo godt!

Frieriet tok Kristin Marén Weider med en slik overraskelse at reaksjonene ikke var til å få kontroll på. Kort tid senere sto politiet på døren.

Natt til onsdag fikk Oslo politidistrikt melding om en høylytt krangel fra en leilighet på Sandaker. Da politiet ankom stedet, viste det seg at lydene skyldtes frieriet Samuel Grimstad (22) gjorde til kjæresten Kristin Marén Weider (20).

VG omtalte saken onsdag morgen. Nå står det nyforlovede paret fram og forteller om øyeblikket de sent vil glemme.

– Samuel prøvde å få meg ut av leiligheten for å ordne opp til det hemmelige frieriet. Problemet var bare at det skjedde samme dag som ambulansekapringen i Oslo, så det var ikke like lett å få meg ut av leiligheten, forteller Kristin til VG.

De to bor like ved der ambulansen tidligere på dagen hadde sust forbi i stor fart.

Forventet fiskepinner og potetmos

Til slutt klarte Samuel å få kjæresten ut av leiligheten. Kristin, som trodde hun skulle komme hjem til fiskepinner og potetmos, ble heller møtt med en romantisk middag og kjæresten ikledd dress.

– Klokkeslettet 22.22 har hatt en spesiell betydning for oss, så det endte opp med at Samuel fridde på akkurat det klokkeslettet, forteller Kristin.

Frieriet tok imidlertid Kristin med en slik overraskelse at reaksjonen ikke var til å få kontroll på, forteller hun, og legger til at det ble både tårer og skriking.

Kort tid etter sto tre store politimenn på døren sent tirsdag kveld. Utstyrt med både skjold og skuddsikre vester.

– Det viste seg at naboen hadde fått med seg reaksjonen min og ringt politiet, forklarer Kristin.

Vurderer å sende blomst

Det nyforlovede paret, som har vært sammen i snart fire år, ble satt ut av å møte politiet på døren.

– Politiet kom rett fra det ambulanseoppdraget og hadde vært der hele dagen. Jeg har stor forståelse for at de dukket opp slik, men vi ble bare litt satt ut etter forlovelsen, forteller Kristin.

Politiet oppdaget fort at det ikke var noe problemer.

Kjæresteparet ble likevel avhørt hver for seg.

– Det ødela ikke stemningen, nei. Politiet var kjempehyggelige! De har til og med bedt oss sende bryllupsbilde til Oslo politistasjon, sier hun.

Paret lover at politibesøket blir tatt opp i talen i selve bryllupet, som skal finne sted allerede i september neste år.

– Det blir nok en dag man ikke glemmer med det første, forteller Samuel.

– Hvordan er forholdet til naboen nå?

– Vi er ikke helt sikker på hvem av naboene som sendte inn varsel, men vi vurderer å sende blomst om vi finner ut - som en takk for at de faktisk bryr seg.

Publisert: 23.10.19 kl. 19:39







