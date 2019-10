LÅ UTE: Denne artikkelen lå ute på Dagbladets nettavis torsdag ettermiddag. Henvisningen på Dagbladets front var en artikkel om BMW-innbrudd på Østlandet. Foto: Skjermdump, dagbladet.no

Dagbladet var nede i flere timer: – Noe alvorlig har skjedd

Dagbladet stengte torsdag nettavisen etter at en artikkel med grove utsagn om statsministeren lå ute på deres sider. De mistenker et hackerangrep og har overlevert en IP-adresse til politiet.

Det sier konsernsjef Dag B. Sørsdahl i Aller Media i en Dagbladet-artikkel publisert like etter at siden var oppe igjen ved 21.14-tiden torsdag. Nettavisen hadde da vært nede i litt over tre timer.

Tidligere torsdag lå en artikkel med tittelen «Erna solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet» ute på nettavisen til Dagbladet.

Nyhetsredaktør Frode Hansen sier til VG at de ikke vet hva som har skjedd.

– Noe alvorlig har skjedd. Vi har tatt ned siden og jobber på spreng med å finne ut hva som har skjedd.

Det var Medier24 som først omtalte saken.

Lignende hendelse på seher.no

Konsernsjef Sørsdahl sier til VG at det som skjedde på nettavisen til Dagbladet, også skjedde på Se og Hør sine nettsider. Det skal dreie seg om innhold som ikke er laget av ansatte i deres redaksjoner.

– For å være helt på den sikre siden har vi derfor tatt ned Dagbladet, Dinside og Se og Hør sine sider, sa konsernsjefen tidligere torsdag.

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i den aktuelle artikkelen på Se og Hør. Alt av uvedkommende materiale er nå slettet fra sidene.

Medier24 skriver at Aller-ansatte torsdag kveld mottok en tekstmelding om hendelsen.

«Det er viktig at alle på hele Allerhuset snarest mulig bytter passord på både aID (Amedias innloggingssystem, journ.anm.) og gmail/google-konto», står det blant annet i meldingen, ifølge Medier24.

Har kontaktet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Konsernsjefen sier at de ikke utelukker at det kan dreie seg om et hackerangrep.

– Nå konsentrerer vi oss om å få sidene opp igjen. Vi har hatt mange tiltak på sikkerhetssiden bare i løpet av den siste uken, så vi er i en kontinuerlig prosess, sier Sørsdahl.

Han bekrefter også at Aller Media har kontaktet politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor sier til VG at det er svært alvorlig at så grove og feilaktige beskyldninger rettes mot statsministeren på et av Norges mest leste nettsteder.

– Jeg har snakket med Dagbladets redaktør, Alexandra Beverfjord, og jeg vet de jobber med å slette innholdet, få oversikt over hva som har skjedd og hvor alvorlig det er. Det forventer jeg også at de gjør, sier han.

