BADEGLADE: Sørenga bad i Oslo har kun plass til 200 mennesker, men det er tidvis store folkemengder på de omkringliggende bryggene. Foto: Helge Mikalsen

Nakstad slår alarm: Bekymrer seg over at folk holder mindre avstand

Folk strømmer til strender, parker og uteserveringer i flere norske byer, og mange holder ikke lenger den anbefalte avstanden på minimum en meter til andre. Det liker ikke Helsedirektoratet å se.

– Bybildet i Oslo og flere andre byer i Norge preges av at mange nå holder mindre avstand enn én meter i det offentlige rom. Det bekymrer oss, sier assisterende fungerende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, til VG.

Strålende sol og sommertemperaturer har de siste dagene lokket nordmenn til strender, uteserveringer og badeplasser i det langstrakte land.

Flere steder er det mange mennesker samlet på samme sted, og helsedirektøren liker ikke det han ser; at det ser ut til at nordmenn ikke lengre er flinke nok til å holde avstand til hverandre.

BEKYMRET: Espen Rostrup Nakstad mener nordmenn ikke er flinke nok til å holde avstand, og bekymrer seg nå for at folk er for tett på hverandre. Foto: Line Møller

Selv om det har vært lav smittespredning over lengre tid, understreker Nakstad at avstandsregelen fremdeles er essensiell for å forhindre spredning av coronaviruset.

– Avstandsregelen er svært viktig for å forhindre spredning generelt, og spesielt hvis vi kommer i en situasjon med økt smittepress i Norge, sier han.

Frykter lokale smitteutbrudd

I forrige uke meldte FHI at den første pandemibølgen så å si er over. Norge har de siste ukene åpnet samfunnet gradvis opp, barn og unge er tilbake på skolen, det er åpnet for fritidsreiser til nordiske land og svømmehaller og treningssentrene åpnet igjen denne uken.

De er likevel urolige for at sommeren kan by på betydelige lokale utbrudd, blant annet på store arrangementer og serveringssteder.

VARSLER CORONA-GJENNOMGANG: På flere arenaer satt eller sto tilskuerne for tett i den første serierunden i Eliteserien. NFF varsler en evaluering. Her fra Lerkendal tirsdag. Foto: Ole Martin Wold

Allerede under to av tirsdagens kamper i eliteserieåpningen ble det smittekrøll på tribunen fordi tilskuerne satt og stod altfor tett, noe som førte til at Norges Fotballforbund måtte gripe inn. De har varslet gjennomgang av smittevernbruddene.

Regelen var at de 200 supporterne som slapp inn på kampene skulle ha minst to seter mellom seg, men flere tilskuere satt eller sto alt for nær hverandre.

– Ansamling av store menneskemengder er forbundet med smitterisiko, selv når smittetallene i samfunnet er lave, presiserer Nakstad.

Avstand i flere måneder

Folkehelseinstituttet skriver i sin ukesrapport for forrige uke at smittespredning i Norge fremdeles er på et lavt nivå, og at det forrige uke ble meldt om 80 nye coronasmittede. Det er en nedgang fra 115 uken før. Dette selv om det ble testet dobbelt så mange personer sist uke.

Rapporten viser også at de fleste blir smittet privat, altså i hjemmet eller på private arrangementer. Men for en tredjedel av de smittede, aner derimot ikke kommunene hvor smitten kommer fra.

BADEGLADE: Sørenga bad i Oslo kan kun ha 200 gjester samtidig. På bryggene rundt er det tidvis derimot store folkemengder. Foto: Helge Mikalsen

Espen Nakstad mener nordmenn er nødt til å belage seg på at sosial avstand nå er den nye livsformen, og at det vil være slik i uoverskuelig fremtid.

– Vi ber derfor alle fortsette å følge smittevernrådene, og innstille seg på at vi må gjøre dette i flere måneder framover, understreker han.

Publisert: 17.06.20 kl. 14:23

