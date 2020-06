forrige





Eirik Jensen pågrepet i rettssalen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel. Underveis i domsavsigelsen ble han pågrepet.

Klokken 10 fredag formiddag ble 62-åringen pågrepet av Spesialenheten for politisaker inne i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Jensen var på vei ut av salen da han ble møtt av sivilkledde politifolk og tatt med bak i lokalet.

– Det må vi ta til etterretning, så blir det fengslingsmøte senere, sier hans forsvarer John Christian Elden til VG.

Selv om Jensen fredag ble dømt til 21 års fengsel er dommen ikke rettskraftig. Spesialenheten må derfor begjære ham varetektsfengslet.

– Han hadde regnet med at hvis han først ble dømt, så kunne han risikere å bli pågrepet. Hans oppfatning er at han ikke skulle dømmes ved at han ikke er skyldig i dette. Men det er dommeren som treffer den avgjørelsen, så må vi se om vi skal anke senere, fortsetter Elden.

Jensen kan anke til Høyesterett, men ikke over skyldspørsmålet.

– Spesialenheten mener at på bakgrunn av den domsslutningen vi nå har fått lest opp, så er det grunnlag for pågripelse fordi det vil støte den allmenne rettsfølelse om han er på frifot, sier aktor Guro Glærum Kleppe til VG.

– Jensen vil bli fremstilt for varetektsfengsling på dette grunnlaget, sier Kleppe.

Etter pausen der Jensen ble pågrepet fortsatte domsavsigelsen. Dommerne skal lese hele dommen, og det er anslått at det vil ta hele dagen.

Jensen får fortsatt følge domsavsigelsen.

