Oslo tingrett varsler undersøkelser etter skriftanalyse

En skriftgransker mener det er sannsynlig at dette brevet til Oslo tingrett ble underskrevet av bedrageridømte Afzzal Ghauri – i lillebrorens navn.

Oppdatert nå nettopp

I brevet forsvarer avsenderen en større tolkeregning, som domstolen stilte spørsmål ved.

VG avslørte tirsdag at en skriftgransker mener det er sannsynlig at store regninger fra et tolkeselskap ble signert av Afzzal Ghauri, leder i Advokatfirmaet Rogstad.

Tolkeselskapet Aba Consulting er formelt oppført på hans lillebror, Abrar Ghauri (30).

Det fremkom ikke av regningene hvem signaturen skulle tilhøre. På papiret har ikke Afzzal Ghauri noe å gjøre med tolkeselskapet.

Borgarting lagmannsrett fikk opplyst av tolkeselskapet at Abrar Ghauri hadde signert.

Etter VGs artikkel varslet Borgarting i går at de vurderer å anmelde tolkeselskapet.

EIERSKAPSSTRUKTUREN: Sidra Bhatti, Afzzal Ghauris kone eier 75 prosent av Advokatfirmaet Rogstad. Abrar Ghauri, hans bror, eier 100 prosent av tolkeselskapet Aba Consulting, ifølge offentlige registre. Bildet er en fotomontasje. Foto: ILLUSTRASJON

Kan føre til anmeldelse

Nå kan VG avsløre at Afzzal Ghauri sannsynligvis også har underskrevet et brev fra Aba Consulting til Oslo tingrett i sin brors navn, ifølge skriftgransker Reidun Wilhelmsen.

– Overensstemmelsen er av vesentlig karakter, og jeg finner det derfor sannsynlig at signaturen som skal være fra Abrar Akram Ghauri er skrevet av Afzzal Ghauri, skriver Wilhelmsen i en rapport levert på oppdrag fra VG.

Signaturen hun knytter til Afzzal Ghauri ligger over Abrar Ghauris maskinskrevne navn.

Sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett reagerer på avsløringene.

– Vi ser alvorlig på det som legges fram, og må undersøke dette nærmere. Det er også naturlig at vi har nærmere dialog med lagmannsretten. Ifølge VG vil lagmannsretten vurdere å anmelde tolkeselskapet. Hvis våre undersøkelser gir et resultat som skulle gi grunnlag for det, vil det også bli vurdert fra vår side, uttaler sorenskriveren i Oslo tingrett.

Bakgrunn: Afzzal Ghauri – mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel

SORENSKRIVER: Yngve Svendsen er øverste leder i Oslo tingrett. Han vurderer nå hvilke videre skritt Oslo tingrett skal ta videre. Foto: Terje Pedersen

Advokatfirmaet Rogstad: Totalt uten interesse

Verken Aba Consulting, Afzzal Ghauri eller Abrar Ghauri har besvart VGs spørsmål om brevet eller tolkeregningene.

VG har sendt skriftgranskerens rapport og en rekke spørsmål til brødrene Ghauri, Aba Consulting og Advokatfirmaet Rogstad.

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad har i en kort kommentar til VGs spørsmål og skriftgranskerens rapport uttalt til VGs journalist at «det er totalt uten interesse for alle andre enn deg og din redaktør.»

TILTALT OG ADVOKAT: Sajjad Hussein ble dømt for menneskehandel og bedrageri da Lime-saken gikk for Oslo tingrett. Før ankesaken i Borgarting skiftet han til Advokatfirmaet Rogstad og advokat Morten Kjensli, som i 12 år stod uten advokatbevilling. Foto: Heiko Junge

160.000 i forberedelser til en vitneforklaring

I fjor var det et såkalt bevisopptak i Lime-saken. Bevisopptak skjer for eksempel når man ønsker å sikre forklaringen fra et vitne som ikke kan møte i selve rettssaken.

Det aktuelle bevisopptaket gjaldt forklaringen til et vitne i saken. Det fant sted i Oslo tingrett.

I forbindelse med forberedelser til dette bevisopptaket bestilte advokat Morten Kjensli 156 timer med tolk fra Aba Consulting til en verdi av 159.630 kroner.

Skriftgransker Reidun Wilhelmsen mener det er sannsynlig at Afzzal Ghauri har signert også denne salæroppgaven.

les også Skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger

les også Domstolen vurderer å anmelde tolkeselskap til politiet

Totalt 1268 timer

Disse timene kommer i tillegg til over 1.100 timer som Borgarting lagmannsrett har betalt for. Totalverdien er 1,3 millioner kroner.

Av de totalt 1.268 tolketimene fire Rogstad-advokater har bestilt fra tolkeselskapet i Lime-saken, står Morten Kjensli for over 950.

Tolkingen har funnet sted utenfor rettssalen og i forbindelse med advokatenes forberedelser til den omfattende saken, som dreier seg om menneskehandel og bedragerier.

Kjensli har tidligere vist til at han hans bruk av tolk er et spørsmål mellom ham og domstolen.

– For eget vedkommende kan jeg tilføye at jeg personlig ikke [...] har kontrollert annet enn kunnskap så langt det har vært mulig hos tolker, har Kjensli tidligere skrevet i en redegjørelse til retten om sin bruk av tolker.

Bakgrunn: Tolkeselskapets millionkupp

SKRIFTGRANSKER: Reidun Wilhelmsen har bakgrunn fra Kripos og hennes analyser har blitt lagt frem og vektlagt i en rekke rettssaker. Foto: Xenia Villafranca

Vurderte å avslå regning

Oslo tingrett reagerte da de mottok kravet fra Aba Consulting. 18. juli i fjor skrev de et brev til selskapet.

Domstolen påpekte blant annet at Morten Kjenslis klient, hovedtiltalte Sajjad Hussain, er norsk statsborger. Tolking mellom forsvarer og klient var derfor ikke noe behov, ifølge domstolen.

– Retten kan vanskelig se behov for å benytte tolk for forberedelse til bevisopptaket og varsler at det er aktuelt å avslå arbeidsoppgaven, oppsummerte Oslo tingrett i brevet til Aba Consulting.

I sitt svar fem dager senere avviste Aba Consulting at de fakturerte timene hadde gått til å tolke dialog mellom tiltalte Hussain og hans advokat Kjensli.

– Så vidt vites kommuniserer de helt uavhengig av tolking dem imellom, står det i svaret fra Aba Consulting.

NYE KONTORER: VG møtte Afzzal Ghauri og Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstads nye lokaler i desember i fjor til intervju. Foto: Tore Kristiansen

Skriftanalyse: Likhetstrekk

Brevet til tingretten avsluttes med det maskinskrevne navnet til Abrar Ghauri. Over navnet ligger det en signatur.

Det er denne signaturen skriftgransker Reidun Wilhelmsen har sammenlignet med dokumenter hvor Afzzal og Abrars Ghauri navnetrekk fremkommer.

Hun viser til at signaturen på brevet har «vesentlige forskjeller» med fire andre dokumenter med Abrar Ghauris navn.

Deretter sammenligner hun signaturen på brevet med selskaps- og avhørsdokumenter hvor Afzzal Ghauri har signert.

Her finner hun vesentlige likhetstrekk.

– Disse omfatter ytre skriftkjennetegn som hellingsvinkel og proporsjoner, og detaljer ved de enkelte bokstaver og bokstavforbindelser, skriver Wilhelmsen.

Oslo tingrett: Kan tyde på uheldig økonomisk binding

Etter at Oslo tingrett mottok forklaringen fra Aba Consulting, ble de oppunder 160.000 kronene utbetalt fra domstolen.

– Retten fikk tilfredsstillende svar på de spørsmålene som ble stilt, skriver sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett, i en e-post til VG.

Personen som førte de 156 timene var gjennom 2019 ansatt både i Advokatfirmaet Rogstad og Aba Consulting. Vedkommende har tidligere ikke besvart VGs henvendelser, men tolkeselskapet har tidligere omtalt henne som «usedvanlig godt kvalifisert».

– Tolker er omfattet av de samme habilitetsreglene som andre aktører i retten. De skal opplyse om særlige forhold eller økonomisk bindinger som kan gjøre dem inhabile, slik at det kan vurderes av domstolen. Vi hadde ingen opplysninger om slike bindinger i denne saken, skriver Svendsen.

Da pengene ble utbetalt i august i fjor, var Oslo tingrett heller ikke kjent med at Aba Consulting, lik Advokatfirmaet Rogstad, var eid av nære familiemedlemmer av Afzzal Ghauri.

– Systemet er i stor grad basert på tillit. Når en advokat attesterer på at tolken har arbeidet et gitt antall timer, må retten i utgangspunktet kunne legge dette til grunn. De opplysninger som nå har kommet fram, kan tyde på en uheldig økonomisk binding mellom advokat og tolk, skriver Svendsen.

KAPPEN: Steingrim Wolland i forbindelse med en rettssak tidligere i år. Foto: Tore Kristiansen

Advokatfirmaet: «Yngve Svendsen farer med tøv»

Wolland i Advokatfirmaet Rogstad har fått tilsendt sorenskriverens uttalelser.

– Det er nedslående at VG forsetter å lure dommere til å uttale seg på sviktende grunnlag, og at dommere er så naive at de uttaler seg til VG om ting de ikke har satt seg inn i. Yngve Svendsen farer med tøv når han blander inn habilitet og «bindinger» i denne saken, og hiver seg på fabuleringer om politianmeldelse, og jeg minner om at det er straffbart etter straffelovens paragraf 225 «å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det», skriver Wolland i en e-post.

VG har ikke mottatt kommentarer fra Affzal Ghauri, Abrar Ghauri eller Aba Consulting.

Publisert: 11.06.20 kl. 20:06 Oppdatert: 11.06.20 kl. 20:20

Mer om Advokatfirmaet