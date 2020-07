STÅR PÅ: Kjell Elvis tar ikke lenger sjansen på å synge direkte for publikum. Da gir han nemlig alt, og blir sliten, slik at verdensrekordforsøket kommer i fare. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Verdensrekordforsøket: Kjell Elvis kan bli «møkk lei» Elvis

Etter 35 timer hvor han sunget Elvis Presley uavbrutt, innrømmer Kjell Elvis (52) at det kan bli i meste laget selv for ham. – Jeg er dritt lei mange ganger, møkk lei!

Da VG møtte ham for en kort prat på utestedet «The Scotsman» på Karl Johans gate i Oslo fredag kveld, manglet han fortsatt åtte timer på tangere sin egen rekord – det skjer først klokken 03 natt til lørdag.

Manager Helge Johansen – selv verdensrekordholder i strikking, et syv kilometer langt skjerf – åpner med å si:

– Velkommen til galskapen!

Trøkket ble for stort

I begynnelsen satt og sto Norges mest kjente imitator av Kongen av rock ’n’ roll Elvis og sang nede i hovedlokalet på gateplan. Men trøkket fra publikum ble for stort. Kjell «Elvis» Henning Bjørnestad (52) ble nesten utslitt av all oppmerksomheten, han ga rett og slett for mye.

Nå foregår rekordforsøket – som skal godkjennes av Guinness rekordbok – bak lukkede dører i tredje etasje, mens det streames direkte, blant annet på VGTV. Der er det roligere.

Men Kjell Elvis har tenkt å holde på lenger enn til å sette ny rekord, nærmere bestemt til rett før klokken 11 lørdag formiddag – da har han sunget Elvis utrolige 50 timer i strekk.

– Da vi kom inn her ropte du hjelp fra Jesus, det virket som om det var nødvendig, at det virkelig begynner å røyne på?

– Ja, det trenger jeg. «Without him I’m Lost», som det heter i sangen. Akkurat som Elvis så elsker jeg gospel og det betyr mye for meg, det er kraftig for meg, sånn som det var for Elvis.

Etter reglementet har han kun lov til å ta fem minutter pause per time. Og VG får fem minutter mellom to sanger.

Elvis dag og natt

– Når du har holdt på så lenge som nå, og du øyner verdensrekorden, kan til og med du innimellom bli lei av Elvis?

– Ja, det blir jeg lei av ofte! Jeg trenger ikke sette verdensrekord for det. Jeg har levd med Elvis i 50 år. Jeg er dritt lei mange ganger, møkk lei! Men hvis du er en skuespiller, så går du på jobb, og når du går hjem så legger du som regel av deg skuespilleryrket. Jeg slår også av og på den bryteren. Jeg er blitt veldig profesjonell med tiden. Før var det Elvis dag og natt. Nå er jeg ferdig med det. Men paradoksalt nok har jeg enda flere jobber enn før, jeg gjør det bedre enn før, for jeg slapper mer av. Jeg er 100 prosent meg selv, men jeg bruker dette når jeg skal gjøre noe, det er et verktøy.

– Akkurat hvor lei blir du?

Fantastisk artist

– Neida, jeg er jo takknemlig fordi jeg fikk lov til å oppleve en så fantastisk artist, men jeg var en liten gutt når jeg ble Elvis-fan, så ble jeg profesjonell tidlig i yrkeslivet. Jeg sluttet i jobben min, og jeg har levd av dette i 32 år, siden jeg sluttet i militæret.

Så må Kjell Elvis ta en ny pause – for nå ringer de fra Nordens største avis, svenske Aftonbladet – og vil ha ham inn direkte på sin TV-sending. Så går det rett over i ny sang.

– Hva tror du Elvis selv hadde sagt om dette opplegget?

– Han hadde sett på det, så hadde han tenkt at det var veldig bra, for han var selv glad i å hjelpe mennesker. Og dette her gjør jeg hovedsakelig for å bygge sykehus for brannskadede barn i Burma. Jeg har vært der nede. Da blir du forandret. Så jeg tror Elvis virkelig hadde likt et sånt prosjekt.

– Tror du Elvis ville ha vært svak for selve rekordforsøket?

Skjevere smil

– Ja. Da hadde han nok fått et enda skjevere smil, tenker jeg, enn det han hadde fra før. Det er litt på kanten, det er sprøtt, men jeg gjør det for å fange oppmerksomhet, jeg gjør det for at mitt talent får oppmerksomhet. Og denne gangen lyktes jeg til overmål, jeg hadde aldri innbilt meg at det skulle ta sånn av. Jeg er veldig, veldig takknemlig for oppmerksomheten, for det er nødvendig for å få tak i midler.

– Stemmen din. Den blir bare mørkere og dypere og lavere jo lenger du holder på. Du frykter ikke at dette plutselig skal bli et tributeshow til Johnny Cash?

– Hehe. Jeg har en naturlig mørk stemme, som blir mørkere med årene. I går var jeg som en sirkushest. Ser jeg en lampe som blinker, så er det bare rett ut i fella. Du gir alt! Og så ble jeg gåen, men jeg klarte å hanke meg inn igjen. Jeg bruker teknikker jeg har funnet, men jeg klarer ikke å synge høyt uten videre.

1200 Elvis-låter

– Hvor mange låter vil du ha sunget når du er ferdig i morgen formiddag litt før klokken 11?

– Det vil være mellom 1000 og 1200 låter.

– Hvordan gjør du det når du må på toalettet?

– Jeg må av med beltet. Heldigvis går glidelåsen på dressen langt ned. Hvis du bare skal tisse går det greit, men ... er du svett og skal gjøre noe annet så må du ha hjelp til å få av dressen.

– Du er nå 52 år. Da er du 10 år på overtid av hvor lenge Elvis fikk være her ...

– Han ble borte altfor tidlig. Han var litt uheldig og veldig herjet på sine siste år. Jeg har holdt meg i form og har tatt svart belte i karate.

Kjell Elvis har bestemt seg for å avslutte lørdag formiddag etter 50 timer med «American Trilogy» – en av Elvis’ mest ambisiøse låter.

– Den er pompøs, den er guddommelig, den er stor og mektig og en hyllest til Gud. Den er så stor og religiøs, at selv om du ikke er kristen, så får folk religiøse frysninger av den. Jeg skal ta den og gi full gass, lover han.

STREAMES: Publikum følger konserten, som til slutt skal bli 50 timer lang, på nettet. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Publisert: 24.07.20 kl. 21:58

