BEKYMRET: Helsemyndighetene er bekymret over smitteøkningen fra de siste ukene. Her helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og FHI-topp Line Vold på gårsdagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ny FHI-rapport: Norge kan bli rødt om to uker

FHI anslår en kraftig oppgang i smitten de neste tre ukene.

– Sammenlignet med forrige uke indikerer resultatet fra våre modeller samlet en forverring av situasjonen og en økning i smitte, skriver FHI i en fersk modelleringsrapport.

Rapporten påpeker en tydelig endring i smittesituasjonen:

– Vi anslår en vekst i nye tilfeller i de neste tre uker, mens vi for en uke siden anslo at det ville ligge stabilt, påpeker FHI.

De anslår at Norge vil ha 84 nye tilfeller om dagen om én uke og 100 nye tilfeller om dagen etter to uker.

Hvis det slår til, vil Norge bli rødt i løpet av disse to ukene. For med disse tallene, vil Norge om to uker da ligge over 23.

Hva betyr det å «bli rødt»: Norske myndigheters krav til EØS/Schengen-land er at det skal være færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. Med anslagene i den nye FHI-rapporten, vil Norge da ligge over 23 om to uker, viser VGs utregning. Nå ligger Norge på 10,3, ifølge VGs talloversikt. Norske myndigheters krav til EØS/Schengen-land er at det skal væresmittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. Med anslagene i den nye FHI-rapporten, vil Norge da liggeom to uker, viser VGs utregning.

Disse landene er akkurat nå farget røde fordi de ligger over 20:

Merk: Fargene gult eller rødt for reiser brukes bare om utlandet. At Norge når rødt nivå, betyr ikke at Norge «stenges».

FHI anslår i rapporten at det kan bli 124 nye tilfeller om dagen om tre uker, med en øvrig grense på 615. Da de gjorde samme beregningene for en uke siden, var den øvrige grensen 70. Altså er det øvrige estimatet nå ni ganger så høyt.

Til sammenligning: Vi må tilbake til 7. april for å finne flere enn 124 smittede i Norge på én dag.

Hvis estimatet på 124 slår til, vil Norge ligge på 29 nye smittede per 100 000 innbyggere, altså langt over den røde grensen vi selv har for Europa.

Dette er feilmarginene FHI anslår at det vil være 84 nye tilfeller om dagen i Norge i slutten av neste uke, med et 95 prosent konfidensintervall fra 0 til 303. «Om tre uker forventer vi at antallet nye infeksjoner er 124, men opp til 615 med 95 prosent konfidensintervall». Vis mer

Kommer med nye R-anslag

Med disse modelleringsrapportene prøver FHI å anslå hva som vil skje fremover i tid, som alltid medfører usikkerhet. Fasiten fra de siste ukene viser imidlertid at antall nye smittede doblet seg fra uke 31 til uke 32. Oslo kommune er allerede på rødt nivå, og ligger akkurat nå på 25, ifølge VGs talloversikt.

Likevel mener FHI fortsatt at smittespredningen i Norge er lav.

Reproduksjonstallet, også kalt R-tallet, skal vise hvor mange en smittet person i gjennomsnitt vil smitte videre. Målet er at dette skal ligge under 1. Er tallet over 1, vil smitten stige.

– Reproduksjonstallet fra 1. juli er anslått til 0,98, skriver FHI.

Feilmarginen er imidlertid stor, fra 0,35 til 1,5.

– Den anslåtte sannsynligheten for at reproduksjonstallet fra 1. juli er større enn 1 er 49 prosent, skriver FHI.

Publisert: 13.08.20 kl. 14:14 Oppdatert: 13.08.20 kl. 14:33

