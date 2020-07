POPULÆRT: Badegjester hopper i sjøen flere steder i Bjørvika i Oslo. Foto: Krister Sørbø / VG

Badegjest advarer mot manglende skilting ved Munchmuseet

Mikael Cappelen Smith sier at to av vennene hans traff bunnen da de hoppet i sjøen utenfor Munchmuseet i Oslo. Han advarer mot manglende skilting på det han mener ser ut som et tilrettelagt badeområde.

I junis siste uke var hovedstaden fremdeles preget av høye temperaturer og sydenaktig vær. Sammen med to venner hadde Mikael Cappelen Smith tatt turen til området rundt Munch Brygge i Bjørvika.

De oppdaget raskt at vannet var langt grunnere enn hva man skulle tro.

– I kjent Oslo-stil skulle vi drikke pils i solen og bade. Da vi hoppet ut i vannet, var det to av oss som støtet i bunnen, forteller han.

– Heldigvis stupte vi ikke, så det gikk fint. Men stedet er for likt Sørenga, som er et kjent stupested. Det kan være naturlig å anta at man kan gjøre det samme som der.

Det har vært flere badeulykker denne sommeren. Natt til torsdag denne uken ble en ung mann i begynnelsen av 20-årene kritisk skadet etter at han ble hentet opp av sjøen i Bjørvika i Oslo.

Smith anslår at vannet på stedet han badet på var rundt 2,10 meter dypt. Da de selv hadde kommet opp etter å ha badet, advarte de andre badegjester mot å stupe uti.

På stedet sto det ingen skilt som advarsel mot stuping.

– Det var ingenting som tilsa at dette ikke var tilrettelagt område. Jeg valgte å melde ifra til Bymiljøetaten i kommunen om problemet. Da fikk jeg til svar at et skilt skulle komme opp, forteller Smith.

BADING: Munch Brygge i Bjørvika. Foto: Håkon Kvam Lyngstad/VG

Setter opp skilt

Oslo kommune opplyser at de har bestilt skilt.

– Bymiljøetaten er i prosess med overtagelse av forvaltningsansvaret for området ved Munchmuseet og har i den forbindelsen bestilt skilt som skal advare mot stuping på grunn av grunt vann i området, skriver Hanne Weichel, seksjonssjef for byforvaltning i kommune.

Hun sier at kommunen gjør sitt ytterste for å skape trygge badesteder.

De har derfor livreddere og bemanning ved flere av de mest populære badestedene i Oslo.

– Til orientering så er bryggen ved Lambda/Munchmuseet ingen badebrygge, men vi ser likevel at det er et godt føre-var-tiltak å sette opp slike skilt der også, legger hun til.

SKILT: Flere steder er det skiltet mot grunt vann, men ikke overalt. Foto: Håkon Kvam Lyngstad /VG

Vær oppmerksom

Kommunen vurderer om de skal skilte badeområdene sine bedre.

– Vi er nå i prosess med å vurdere om vi skal sette opp ennå tydeligere informasjon langs badestrendene våre, blant annet tydeligere markering om at stuping ikke skal forekomme i områder med grunt vann, skriver Weichel.

Weichel sier på generelt grunnlag at det er lite regelverk på området. De samarbeider derfor med både private og offentlige aktører for å lære av hverandre og skape trygge badesteder.

Hun ber likevel folk være oppmerksomme.

– Det er mange steder i byen og langs vannet hvor det ikke er tilrettelagt for bading, men hvor folk likevel bader. Her er det viktig at folk er oppmerksomme og tar nødvendige sikkerhetshensyn som ansvarlige innbygger.

