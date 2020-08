GJØR UNDERSØKELSER: Politiet er på Bjølsen for å gjøre åstedsundersøkelser natt til fredag. Foto: Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Ukjente gjerningsmenn skjøt flere skudd inn i leilighet i Oslo

Flere skudd ble avfyrt fra en bakgård og inn gjennom ruten til en leilighet i 1. etasje på Bjølsen i Oslo natt til fredag. Politiet jakter to menn som er blitt sett løpende fra stedet.

Politiet i Oslo melder om at det er skutt flere skudd inn i en leilighet fra en bakgård på Bjølsen natt til fredag.

Ingen er skadet, men personen som bor i leiligheten var hjemme da skuddene falt.







– Klokken 01.20 ringer en person til oss og sier at det er skutt flere skudd gjennom ruten hans. Disse er skutt fra bakgården og inn i vedkommendes leilighet, som er i 1. etasje, sier politiets operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

Politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, men jakter to unge menn som ifølge vitner er blitt sett løpende fra stedet.

– Vi hadde politi like i nærheten som også hørte skuddene, og var derfor raskt på stedet. Vi har ikke pågrepet noen, men et vitne har beskrevet to personer sett løpende fra stedet.

JAKTER GJERNINGSMENN: Politiet er på Bjølsen i Oslo med flere ressurser natt til fredag. Foto: Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Politiet søker etter disse personene med store ressurser, og er interessert i tips. De er beskrevet som unge og av utenlandsk opprinnelse, uten at dette er spesifisert nærmere. De skal også være iført joggedresser eller lignende.

I tillegg til at politiet søker etter de to personene, gjøres det også åstedsundersøkelser i bakgården.

– Det er mye politi i området nå, sier operasjonsleder Pedersen.

Personen som bor i den aktuelle leiligheten skal også avhøres. Politiet sier at det er for tidlig å si noe om hva som eventuelt kan ligge bak hendelsen.

