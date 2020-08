JAKTER GJERNINGSMENN: Politiet er på Bjølsen i Oslo med flere ressurser natt til fredag. Foto: Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Skjøt flere skudd inn i leilighet på Bjølsen i Oslo

Flere skudd ble avfyrt fra en bakgård og inn gjennom ruten til en leilighet i 1. etasje på Bjølsen i Oslo natt til fredag. Politiet jakter to menn som er blitt sett løpende fra stedet.

Politiet i Oslo melder om at det er skutt flere skudd inn i en leilighet fra en bakgård på Bjølsen natt til fredag.

– Klokken 01.20 ringer en person til oss og sier at det er skutt flere skudd gjennom ruten hans. Disse er skutt fra bakgården og inn i vedkommendes leilighet, som er i 1. etasje, sier politiets operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

– Vi hadde politi like i nærheten som også hørte skuddene, og var derfor raskt på stedet. Vi har ikke pågrepet noen, men et vitne har beskrevet to personer sett løpende fra stedet.

Politiet søker etter disse personene med store ressurser, og er interessert i tips. De er beskrevet som unge og av utenlandsk opprinnelse, uten at dette er spesifisert nærmere. De skal også være iført joggedresser eller lignende.

I tillegg til at politiet søker etter de to personene, gjøres det også åstedsundersøkelser i bakgården.

– Det er mye politi i området nå, sier operasjonsleder Pedersen.

Personen som bor i den aktuelle leiligheten, og som var hjemme da skytingen skjedde, skal også avhøres.

Politiet sier at det er for tidlig å si noe om hva som eventuelt kan ligge bak hendelsen.

