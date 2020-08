KRITISK: Aps nestleder Bjørnar Skjæran sier at fellesskapet har stilt opp gjennom pandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap-topp ber næringslivet lære av Hurtigrutens feil

Nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet ber næringslivet ta ansvar i smittedugnaden. Han tror andre kan lære av Hurtigrutens feil.

Nå nettopp

– Det som har skjedd med Hurtigruten, er dramatisk. Det er et godt eksempel for mange andre på hva man ikke skal gjøre. Ofte er det lettere å lære av andres feil, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

Torsdag testet ytterligere fem fra mannskapet på MS «Roald Amundsen» positivt for coronaviruset. I tillegg er flere passasjerer nå smittet.

Totalt er 62 personer nå bekreftet smittet etter virusutbruddet.

– Det går ikke an å ta snarveier med smittevernet. Det norske folk har stilt på en dugnad for å håndtere coronapandemien og dugnaden er ikke over. Da er vi avhengig av at næringslivet også gjør det. Det hviler her et særlig ansvar på de store selskapene, sier han.

– Må bidra

Skjæran sier at fellesskapet har stilt opp med betydelige redningspakker og endringer i permitteringsregelverket.

Arbeiderpartiet vil forlenge endringene.

– Jeg mener det er helt riktig at vi stiller opp for næringslivet, men da må næringslivet og spesielt de store selskapene være med å ta det ansvaret som ligger i den dugnaden, sier Skjæran.

Han tror det er viktig for folks tillit at de som tar del i krisepakkene nå unngår lønns- og bonusfester og at smittevernet settes først.

– Men gjør ikke de aller fleste i næringslivet det i dag, da?

– De aller fleste er med på dugnaden, men mediene bringer daglige historier om de som ikke gjør det. Jeg skal ikke sitte her med pekefingeren. Det er lov å feile og det er lov å glemme seg bort. Alle gjør det noen ganger. Det dramatiske nå er at et av de store selskapene, et ikon som er så viktig for folk, svikter så fundamentalt, sier Skjæran.

TRANSPORTSELSKAP: Hurtigruten har blitt kritisert for sin håndtering av smittevern og karanteneregler. Foto: Ingun A. Mæhlum

les også FHI om første syke om bord: – Her skulle man mistenkt covid-19

Han sier at store selskaper er markører for andre og at konsekvensene ofte blir større når de gjør feil.

– Resultatene viser at det norske folk har gjort en god innsats i vår fellesdugnad. Den må fortsette. Situasjonen med Hurtigruten har igjen minnet oss på hvor viktig det er. Vi er avhengig av at alle følger karantenereglene, at mistanke om smitte tas på største alvor og at folk bruker sunn fornuft, sier han

Bekymret for arven

Det er blitt kjent at Hurtigruten var klar over at det var smitte om bord allerede to dager før skipet gikk til kai i Tromsø fredag, men unnlot å varsle passasjerene.

– Jeg tror ikke jeg er alene om å ha forventninger til at ledelsen i Hurtigruten forvalter den arven og posisjonen som den har. Mange som bor langs kysten vår er avhengig av at selskapet forvalter arven på en ansvarlig måte, sier Skjæran.

– Hvordan gjør man det?

– Først og fremst må alt som blir fremover skje i full åpenhet. Det er den eneste måten å bygge opp tilliten når man har mistet den hos så mange.

Usikker på hva som har skjedd i Hurtigruten? Her er en oppsummering:

Publisert: 09.08.20 kl. 10:45

Fra andre aviser