OsloMet-rektor: - Bør anbefale bruk av munnbind i klasserom

OsloMet-rektor Curt Rice rister på hodet over norske munnbind-retningslinjer. FHI sier de vurderer å gjøre endringer.

– Jeg synes det er merkelig at norske helsemyndigheter er så ute av takt med resten av verden. Alle sier at når du ikke klarer å opprettholde avstand, så kan munnbind være med å redusere risikoen for smitte, sier Rice til VG.

Han synes det er merkelig at myndighetene ikke krever munnbind i klasserom.

– FHI var ute i går og sa at de var bekymret for semesterstart, men de berører ikke dette temaet, sier han.

Han sier at de på OsloMet allerede har innført flere smittevernstiltak, blant annet har de dimensjonert bruk av klasserom til 50 prosent kapasitet.

– Det blir likevel tryggere med munnbind, sier Rice.

Han sier at han fortsatt vurderer å anbefale sine studenter å bruke munnbind, men at han tror det blir vanskelig for folk å følge rådene uten anbefalinger fra offentlig hold.

– Min oppfordring til Erna Solberg og Camilla Stoltenberg er at de bør anbefale bruk av munnbind på kollektive reiser og i klasserom. Munnbind funker bare når alle bruker det, sier han.

Han sier det er en god idé å trykke munnbind til studenter som starter på skolen deres nå i august, som ansatte ved NTNU ville at egen arbeidsgiver skulle gjøre i et intervju med Universitetsavisa i går.

FHI: Kan bli aktuelt

Hanne Eriksen-Volle, seksjonsleder for Resistens og infeksjonsforebygging hos FHI, sier rådene om munnbind er basert på tilgjengelig kunnskap samt smittesituasjonen i landen.

– Med den lave utbredelsen vi har av covid-19 i Norge i dag, vil bruk av munnbind i befolkningen ha liten effekt. Vi anbefaler derfor ikke per i dag generell bruk av munnbind i samfunnet for å redusere spredning av covid-19, skriver hun til VG i en epost og legger til:

– FHI gjør nå en ny vurdering av om munnbind er et tiltak vi bør anbefale i enkelte sammenhenger. Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det kan derfor bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning.

– FHI vil vurdere dette i tilknytning til kollektivtransport, åpning av universitet og høyskoler, varemesser, kultur og idrettsarrangementer, sier hun.

Et supplement

Eriksen-Volle sier et råd om bruk av munnbind vil være et supplement til de andre rådene og ikke erstatte dem.

– Uansett råd om munnbind vil det være viktig å holde avstand, holde seg hjemme dersom en er syk og ha god hånd- og hostehygiene, sier hun.

Videre sier hun at de har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor de skal gi råd for hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være et effektivt tiltak.

De skal også gi råd for hvilke type munnbind som kan være aktuelt å anbefale.

I rådet vil de også vurdere om munnbindbruk vil kunne gi større kapasitet i forelesningssaler og klasserom, som tidligere tidligere overlege ved Ullevål Sykehus, Gunnar Hasle, mente i Universitetsavisa i går.

