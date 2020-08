ALDERSGRENSE: Utestedet Catch-22 i Alta har innført aldersgrense. Foto: Oddgeir Isaksen, iFinnmark

Utested nekter alle over 45 år adgang: – Etter min vurdering ekstra sårbare, skriver eier

Utestedet Catch-22 i Alta setter en øvre aldersgrense og påberoper smittevernhensyn.

Fredag var den siste natten folk kunne drikke alkohol på utestedene over midnatt på en stund. Men i Alta har eieren av et utested på eget initiativ tatt coronarestriksjonene lenger.

På Facebook skriver daglig leder Stig Jørgensen at det innføres ekstra restriksjoner på utestedet Catch-22 «i lys av den seneste oppblomstring av corona».

«Først og fremst setter jeg en øvre aldersgrense for hvilke gjester vi ønsker. Det vil si at fra og med i dag og inntil jeg gjør en ny vurdering ønsker vi ikke gjester over 45 år,» skriver Jørgensen i innlegget.

UØNSKET: Daglig leder Stig Jørgensen begrunner aldersgrensen med hensyn til smittevern. Foto: Skjermdump Facebook

Han skriver videre at aldersrestriksjonen på baren er 20–45 år, og begrunner det med smittevernshensyn.

«Folk over 45 er etter min vurdering ekstra sårbare for å få alvorlige komplikasjoner i forbindelse med et eventuelt sykdomsforløp med corona,» skriver han videre.

Ifølge Folkehelseinstituttet øker risikoen for alvorlig sykdom fra 50 år og oppover om man har bakenforliggende sykdommer. Generelt definerer de alle over 66 år som en risikogruppe.

VG har vært i kontakt med daglig leder Stig Jørgensen. Han har blant annet fått spørsmål om hvorfor han vurderer alle over 45 år som «sårbare», noe som på generelt grunnlag strider med det FHI mener.

I en SMS svarer Jørgensen at han ikke har noen kommentar utover det han har skrevet på Facebook. I en kommentar tilknyttet innlegget viser han derimot til en statistikk fra World of Meters som sier at dødsfall forårsaket av Covid-19 øker fra 45 års alder og oppover.

Kan være ulovlig aldersdiskriminering

Også iFinnmark og NRK har omtalt saken.

– Ifølge det kommuneadvokat sier så er det mulig at dette vil kunne regnes som aldersdiskriminering, og at det dermed er ulovlig, sier John Helland, kommunalleder hos helse og sosial i Alta kommune til iFinnmark.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier til VG at de ikke har mottatt noen klager i forbindelse med den øvre aldersgrensen på 45 år hos Catch-22.

– For at vi skal kunne vurdere om dette er i strid med regelverket, må vi først ha mottatt klage, sier han til VG.

Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven er det kun lovlig med aldersgrenser som tar utgangspunkt i aldersgrensene på alkohol. Men det finnes visse unntak.

– Generelt kan jeg si at Diskrimineringsnemnda flere ganger har tatt stilling til saker som gjelder både øvre og nedre aldersgrenser satt av utesteder som avviker fra de grenser satt av alkoholloven, sier Nishantha.

I disse sakene har Diskrimineringsnemnda kommet frem til at det er ulovlig aldersdiskriminering, opplyser han.

– Men i dette tilfellet er det påberopt smittevernshensyn, og det er ikke noe nemnda har vurdert tidligere behandlede saker. Hvorvidt dette er et hensyn som gjør aldersgrensen saklig propsojonalt og nødvendig, må vi vurdere om det blir en klagesak, sier Nishantha.

Kommuneoverlege skal kontakte eier

Kommuneoverlege Alta kommune, Frode Øverjord, opplyser til VG at han tidligere i sommer kontaktet eieren av Catch-22.

– Da kom det klager om brudd på avstand mellom mennesker i lokalet. Eieren fikk en skriftlig veiledning i henhold til klagesaken, sier Øverjord.

Men i forbindelse med denne saken har ikke Catch-22 og kommuneoverlegen i Alta hatt kontakt, sier Øverjord, og legger til at han nå vil ta kontakt med eieren av utestedet på ny.

Øverjord ønsker ikke å uttale seg om at utested-eieren har vurdert folk over 45 år som sårbare.

Kommuneoverlegen opplyser til VG at det siste positive tilfellet av coronavirus i Alta var 4. april.

– Vi har totalt testet seks positive fra Alta, og i tillegg testet tre positive i Alta som ikke er fra kommunen. Alle disse er friskmeldt, sier Øverjord.

