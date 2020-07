LAVTRYKK: Dersom du tilbringer helgen i Oslo må du utnytte været så lenge det varer. Fra søndag kommer regnet tilbake. Foto: Geir Olsen

Et kort opphold – så kommer regnet tilbake

Mens Nord-Norge har en strålende helg i vente, blir gleden kortvarig i sør. Et nytt lavtrykk truer Sør-Norge allerede fra søndag.

For mindre enn 10 minutter siden

Med fellesferien kom et tydelig væromslag i sør-Norge og Trøndelag. Men de som fortsatt sitter med et lite håp om en retur for skikkelig sommervarme, blir antagelig skuffet.

Det er med unntak av landets nordligste fylke, der været virkelig ser ut til å ta seg opp. Det som har vært grå dager, blir til store sjansen for opphold og sol.

– Det har vært over 20 grader helt øst i Finnmark hver dag i over en uke, og til helgen ser det ut som det fine været skal bre seg sør og vest innover Troms og Nordland. Fra fredag kan det bli kjempefint, særlig nord for Lofoten, med 20–25 grader de varmeste stedene, sier vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Roar Inge Hansen.

– Det dårligste været inn mot helgen blir nok i Trøndelag. Det er et lavtrykk oppe i Bottenviken, men det vil svekkes etter hvert. Muligens betyr det en bedring på søndag, sier Hansen.

Også lenger sør kan avslutningen på uken bli nokså fin, tror meteorologen. Både langs kysten og i indre strøk kan temperaturen krype over 20 grader, med perioder med sol ispedt en og annen byge.

– Fra Møre og Romsdal og sørover ser det fint ut fra i morgen, med litt spredte byger fra fredag. Men det er forbigående, sier Hansen.

– Ellers i Sør-Norge blir det nokså fint. Temperaturen stiger litt, og de varmeste stedene vil kanskje få rundt 23–24 grader de kommende dagene.

Den gleden blir imidlertid kortvarig. Fra søndag av kommer gråværet tilbake.

– Da kommer det igjen et nytt lavtrykk fra vest, og det betyr regn for sørlige deler av Vestlandet, og også Øst- og Sørlandet, fra søndag. Men da vil det samtidig bedre seg oppe i Trøndelag, påpeker Hansen.

Uvanlig kald juli

Mens juni endte 3,2 grader over normaltemperaturen, har juli vært langt kaldere. Unormalt kald faktisk, selv om måneden ennå ikke er over.

– Vi snakker to grader under normalen. Det høres ikke så mye ut, men går vi bakover i tid skal vi helt tilbake til 90-tallet for å finne slike juli-temperaturer både i vest og øst. Unntaket er Finnmark, der det nok blir en varm juli.

– Er det bare å utelukke at juni-varmen kan komme tilbake før sommeren er over?

– Jeg skal ikke utelukke noe, men prognosene tyder på mer lavtrykkaktivitet over Skandinavia, og da sørger det også for lavere temperaturer. Det ser ut til å fortsette ut juli og inn i august også.

– De som studerer været lenger fremover kan ikke se at det blir den store varmen inn i august. Det kan godt hende juni blir stående som den varmeste måneden denne sommeren.

Publisert: 23.07.20 kl. 19:26

