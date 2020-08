VG-Peil-Logo Boligtriksene som virker Mange er sent ute med hybel denne høsten, blant annet på grunn av corona. Det bidrar til smekkfulle visninger hos private utleiere - og lange ventelister hos Studentsamskipnadene. Bare i Oslo står 4300 i kø. Ivar Brandvol Av Publisert 08. august, kl. 14:53 Audun Braastad / NTB scanpix - Mange blir helt satt ut av utsikten, sier Mia Eriksen (24). Lærerstudenten ga seg aldri da hun endte på venteliste. Hun fikk en av hovedstadens feteste studentboliger. Ivar Brandvol Av Publisert 08. august, kl. 14:53 Vi har snakket med studentene som til slutt lykkes i boligjakten. Sveip opp for deres beste tips Ivar Brandvol Av Publisert 08. august, kl. 14:53

Studentenes beste boligtriks som virker

De har stått på ventelister, gått på visninger og sendt søknader uten å få svar. Slik klarte de å få seg studentbolig likevel.

For mindre enn 10 minutter siden

1. Venteliste-trikset

Mia Eriksen (22) fra Harstad er lærerstudent ved OsloMet og kom seg oppover på ventelistene med dette knepet, som sikret henne toppetasjen på Bjølsen Studentby.

- Jeg logget meg inn og endret ønsket dato for innflytting to ganger i måneden. Da viser du Samskipnaden at du kan flytte inn på kort varsel. Veldig mange glemmer dette, dermed faller de ut av listen. Dermed rykker du opp hvis du følger med, sier Eriksen.

Hun tipser andre studenter om å sette seg på ventelisten fra våren, og oppdatere to ganger i måneden.

– Dersom du skulle få bolig alt for tidlig, er det jo bare å takke nei, sier hun.

2. Militær-trikset

Erik Rolstad (21) fra Lillehammer skal studere bedriftsøkonomi på BI. Han ble lei av å sende forespørsler til utleiere i Oslo uten en gang å få svar.

- Jeg fikk tips av en annen student om å presentere meg selv, hva jeg har gjort siste par årene og hva jeg ellers driver med. Jeg har akkurat vært ett år i garden og tenkte det kunne være relevant, sier Rolstad. Han fant frem et portrett fra tiden i Hans Majestets Kongens Garde og lastet det opp i annonsen. Da løsnet det.

På 24 timer fikk han 15 henvendelser: alt fra pensjonister som ville leie ut et rom, til kollektiv og til dyrere leiligheter i sentrum.

- Mange tenker nok at gardister er ekstra gode på orden. Jeg tror et godt tips til andre studenter er å lage en god og ærlig annonse, og fremheve at du har avtjent militærtjeneste, sier Rolstad.

3. Ut av sentrum-trikset

Tien Le (20) fra Bergen skal studere arkitektur ved Universitetet i Ås. Alt var opptatt eller var for dyrt da hun startet hybeljakten. Så fant hun et godt knep.

- Jeg begynte å sjekke hybler som lå i akseptabel buss-avstand. Da fikk jeg en fin hybel i Drøbak til en ok pris. Det tar cirka 30 minutter med buss, sier Le.

4. Vær personlig-trikset

Maria Brimsholm (24) fra Moss skal studere strategisk markedsføring på BI. Etter å ha deltatt på noen visninger fulle av folk, bestemte hun seg for å prøve en annen måte.

- Det er utrolig mange som leter etter studenthybel og kollektiv nå. Jeg orket ikke uker med kø og flere fellesvisninger. Jeg skrev en egen annonse på Finn og på hybel.no der jeg presenterte meg selv. Jeg har fått cirka 30 seriøse henvendelser. Noen kollektiv og noen utleiere som er ukespendlere og har et ledig rom. Dette er ofte utleiere som ikke annonser, så dette er helt klart en metode jeg anbefaler, sier Brimsholm.

Hun anbefaler at man er så oppriktig som mulig i annonsen.

– Først og fremst bør en fortelle om seg selv, hvilke interesser man har og om man jobber/studerer. Teksten bør ikke være for lang, men nok til å få en god anelse om hvem du er. Bilder er også viktig. Personlig brukte jeg tre bilder av meg selv, da jeg synes kun et bilde ga for lite informasjon om hvem jeg er, sier Brimsholm.

5. Prat med alle-trikset

Line Berg (27) har ett år igjen av lektorstudiet ved Universitetet I Oslo. Hun har de siste årene prøvd forskjellige knep for å få studentbolig. Men ett trumfer alt.

- Vær hyggelig og spre ordet når du møter folk. En gang nevnte jeg i en kollokviegruppe at jeg var på utkikk. Dagen etter ordnet det seg. Mange synes det er bedre å å leie ut via bekjentskaper enn via nettsteder, sier hun.

Publisert: 08.08.20 kl. 14:53