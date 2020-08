FORSVUNNET I TIÅR: Levningene som ble oppdaget i innsjøen Holden i helgen kan tilhøre en mann som forsvant i 1981. Foto: Lars Lilleby Macedo

Likfunn i innsjø – kan ha vært savnet i nesten 40 år

Politiet har hentet inn prøver fra pårørende fra to ulike forsvinningssaker etter funn av levninger i en innsjø i Steinkjer kommune i Trøndelag. Den nyeste av de to sakene er over 20 år gammel.

Nå nettopp

Et lik ble sent lørdag observert flytende i innsjøen Holden på Malm i Steinkjer kommune.

– Politiet fikk melding av en som hadde observert det han betegnet som et lik i nærheten av et utløp i vannet. Da vi ankom stedet hadde han fått tak i kroppen og dratt den i land, forteller etterforskningsleder Leif Gundersen ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

– Høyst unormalt

Mandag forteller Gundersen at politiet arbeider iherdig med å få identifisert den avdøde, og har snevret inn søket til å gjelde en av to forsvinningssaker – én fra 1998 og en annen fra 1981.

Det betyr at personen som i helga ble funnet i Holden har vært savnet i minst 22 år, eller i så mye som 39 år. Saken fra 1998 var lagret elektronisk, mens den eldre saken kun var lagret i et sentralt lager, og ikke lokalt i Steinkjer.

– Dette er saker som har ligget brakk i mange år. I startfasen av forsvinningssaker blir det arbeidet intenst, og deretter trappes innsatsen ned, forklarer etterforskningsleder Gundersen.

Han forteller at det hender man finner igjen folk etter at det har gått en måneds tid, men at han ikke har vært borti saker hvor personer som har vært savnet så lenge dukker opp.

– Her er det snakk om minst 20 år siden denne personen forsvant. Det er høyst unormalt, sier Leif Gundersen.

Ifølge Trønder-Avisa dreier de to uoppklarte forsvinningene seg om en familiefar fra Malm som forsvant i 1998 og en rypejeger fra Trondheim som forsvant i 1981.

Innsjøen Holden (lokalt kjent som Hørdin) er magasin for et kraftverk, og derfor demmet opp.

– Nå har man arbeidet på en demning, og derfor tappet mye av vannet. Det kan nok være en grunn til at personen endelig har dukket opp, mener Gundersen i politiet.

Testes onsdag

Politiet har mandag hentet inn DNA-prøver fra pårørende familie av begge de to mennene i forsvinningssakene. Tirsdag skal det hentes inn DNA fra levningene, som skal sammenlignes med referanseprøvene som er hentet inn fra familiene. Da går man også igang med obduksjon.

– Dødsårsak finner man ikke ut i det tilfellet her, men forhåpentligvis kan vi få konstanter kjønn, forklarer Gundersen.

Etter obduksjonen tirsdag, må prøvene sendes til Oslo. Da kan det ta noen dager før svarene kommer, men etterforskningslederen håper å ha funnet svaret på forsvinningen i løpet av neste uke.

Publisert: 03.08.20 kl. 23:53

