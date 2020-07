Snubler i stein og faller ned fjellsiden: – Selv erfarne fjellfolk gjør feil

Under en tur på fjellet Børtind i Bodø i fjor, snublet Jostein og falt ned fjellsiden. På sin Facebook-side ber 330 Skvadron folk vise varsomhet i fjellet.

– Jostein har mye erfaring i fjellet og skulle i fjor sommer ta med en studiekamerat på topptur. På vei ned fra fjellet snublet han over en stein og falt nedover fjellsiden, skriver 330 Skvadron i et innlegg på Facebook.

Studiekameraten filmet Jostein i det han falt. Nå har redningsskvadronen delt den dramatiske videoen av fallet, i håp om at både erfarne og uerfarne turgåere er forsiktige i fjellet.

«Blodig og vond»

Skvadronen har delt en uttalelse fra Jostein, som selv ønsker at videoen skal vise hvor fort uhell kan skje når man er på tur. Han beskriver hendelsen slik:

«Da jeg traff bakken ble jeg først flau fordi jeg hadde ramlet, men så kjente jeg vektløsheten og skjønte at fallet ikke var slutt. Jeg kjente et nytt slag mot kroppen, så vektløshet. Farten aksellererte.

Den fjerde gangen jeg treffer bakken stopper jeg. Kroppen er blodig og vond. T-shorta er revet i stykker og jeg ligger bare noen få meter fra ei fjellside som forsvinner ned i intet.

Min venn Jordy var modig og klatret forsiktig ned til skadestedet for å hjelpe meg. Sammen ringte vi etter hjelp.»

Oppfordrer til forsiktighet

Redningsmann Torgeir Kjus i 330 Skvadron sier til NRK at det er vanlig at folk snubler i fjellet, og at oppdraget ikke var særlig dramatisk.

– Men det var ekkelt å se videoen i ettertid, sier han til NRK.

– Vi ønsker å vise hvor fort gjort det er å gjøre feil i fjellet. Selv godt erfarne fjellfolk gjør feil, sier presse- og informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen ved Ørland flystasjon til VG.

– Folk må ta det med ro i fjellet. Det er spesielt i år når det er så mange som ferdes. Derfor ber vi folk om å være forsiktig, sier han.

Heldigvis for Jostein stanset fallet da han traff ei fjellhylle. Hadde han ikke gjort det kunne utfallet vært langt verre. I stedet slapp han unna uten alvorlige skader.

– Han var svært heldig og stoppet to meter fra kanten av stupet, skriver skvadronen i Facebook-innlegget.

330 skvadron er del av Luftforsvaret, og operatør av statens redningshelikoptre.

Publisert: 21.07.20 kl. 19:56

