MS «ROALD AMUNDSEN»: Skipet la ut på sin første reise i fjor. Etter to seilaser i juli er nå 36 ansatte bekreftet smitte. Foto: Terje Mortensen

Ti personer får ikke gå i land på Svalbard etter kontakt med corona-cruise

De var på besøk hos to personer på en hytte, som hadde gått i land fra Hurtigrutens cruiseskip der coronasmitte er bekreftet.

De to passasjerene var ombord på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen». Tirsdag gikk de i land til hytten sin på Svalbard.

Senere kom nyheten om at nå 36 ansatte og en passasjer fra skipets to seilas er bekreftet smittet med corona. Fire ansatte får behandling ved sykehuset i Tromsø.

De to passasjerene som gikk i land på Svalbard kan derfor være utsatt for coronasmitte ombord.

– Det er nå ti personer i et skip ved Svalbard, som ikke får gå i land. De har vært på besøk på hytten hos de to passasjerene, lenge nok til at det er et spørsmål om de også kan ha blitt smittet, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Coronasmitten ble konstatert om bord etter at skipet hadde vært på to seilas rundt Svalbard. Det første startet 17. juli. Det siste gikk i land i Tromsø på fredag.

Nå skal hjemvendte passasjerer fra 69 kommuner testes for corona. Samtidig skal utenlandske passasjerer spores opp, og prøver tas av de vel 60 passasjerene som holdes i karantene i Tromsø.

Avklaring i dag

De ti er personer som ikke er hjemmehørende på Svalbard, ifølge Elvedahl. De er på en fritidsreise, men blir nå nektet å gå i land.

– Vi følger med på de to passasjerene på hytten for å avklare om de har blitt dårlige på denne tiden. Etter det vil vi avklare om de andre kan gå i land, sier Elvedahl.

I går reiste en lege fra Longyearbyen til de to passasjerene på hytten for å ta en første coronatest. Denne prøven er bekreftet negativ, men passasjerene skal testes igjen i morgen som en sikkerhetsrutine.

– Vi tar nye prøver i morgen og sender dem til analyse i Tromsø. Derfor får vi ikke svar på dem før på tirsdag, sier Elvedahl.

Hun sier til VG at hun oppfattet cruisepassasjerene som lettet da de fikk det negative prøveresultatet.

– Det er klart at vi også ble lettet. Svalbard har begrenset beredskap. Vi vet at vi skal klare å ta av for noe smitte i befolkningen, og en begrenset mengde turister, sier Elvedahl.

TESTES: Tromsø har et testsenter opprettet for coronatesting. Nær 60 passasjerer har vært i karantene i byen, etter at MS «Roald Amundsen» la til kai på fredag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Vil følge opp rutiner

Før kystcruiseskipene startet det første seilaset 17. juli, var det laget planer for hvordan skipene skulle håndtere en eventuell smittesituasjon.

– Det er lagt opp til at de skal ha eget medisinsk personell ombord i stand til å håndtere på båten som er i stand til å håndtere disse situasjonene selv, sier Elvedahl.

Ved mistanke om smitte skulle crusieskip reise direkte tilbake til Tromsø, ifølge assisterende sysselmann.

Hurtigruten ble først varslet om at en passasjer hadde fått påvist corona etter seilaset som startet 17. juli. De vurderte det som at det ikke var grunn til bekymring.

– Det er også egne varslingsrutiner der overlege i Longyearbyen skal varsles, og Universitetssykehuset i Tromsø.

– Er det noen av disse rutinene som ikke har blitt fulgt?

– Jeg vil ikke kommentere det nå. Vi kommer til å følge opp redegjørelsen fra Hurtigruten, og se om de har fulgt de planene som ble lagt, sier Elvedahl.

Publisert: 02.08.20 kl. 10:12

